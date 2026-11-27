A dos días de las elecciones generales en España, el voto exterior se convirtió en uno de los focos de controversia de la campaña electoral. La suspensión cautelar del derecho al sufragio de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, afecta a 113.326 españoles residentes en el extranjero, según las cifras presentadas por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo.

Argentina concentra la mayor comunidad electoral española fuera del país, con 524.852 electores, seguida de Francia (267.387), Estados Unidos (213.007), México (192.177) y Cuba (169.290), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en Buenos Aires, hasta el miércoles 25 de noviembre, 658 ciudadanos afectados por la resolución judicial habían depositado sus papeletas en un recipiente separado de las urnas oficiales, según datos recogidos por EFE. En México también se habilitó un procedimiento diferenciado, mediante sobres amarillos.

Tras el cierre de las votaciones en el exterior, la Junta Electoral Central (JEC) ordenó este viernes conservar estos sufragios y registrarlos como “votos no escrutables”, a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

En este contexto, César Mogo, senador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Lugo, conversó en exclusiva con El Cronista España sobre las consecuencias de la resolución judicial, las alternativas para recuperar el derecho al voto de los ciudadanos afectados y los posibles escenarios de gobernabilidad tras el 29N.

Ley de Nietos: el compromiso del PSOE con los españoles que perdieron su derecho al voto

El cierre del plazo para votar desde el extranjero coincidió con el rechazo del último recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión del sufragio. Según Mogo, la decisión afecta a más de 100.000 españoles residentes en el exterior.

Para Mogo, la Ley de Memoria Democrática representa una reparación histórica hacia las generaciones de emigrantes que perdieron la nacionalidad española y cuyos descendientes quedaron privados de la posibilidad de acceder a ella.

César Mogo, senador del PSOE por Lugo. Fuente: PSOE

“Hubo muchas personas que fueron, por ejemplo, a la Argentina y perdieron la nacionalidad española por razones diversas, porque ocupaban un empleo público que era incompatible con la nacionalidad antes de que hubiera tratados de doble nacionalidad”, explicó el senador socialista. A su vez, reivindicó el reconocimiento de la ciudadanía española a sus descendientes como una restitución de los derechos que habrían heredado naturalmente.

Consultado sobre las posibilidades de revertir la situación, explicó que la resolución del Tribunal Supremo tiene carácter provisional y que, una vez adoptada una decisión definitiva, todavía cabría recurrir ante el Tribunal Constitucional. También adelantó que, si la vía judicial resulta insuficiente, el Gobierno buscará otras fórmulas legislativas para garantizar el sufragio.

“Yo creo que no se puede restar el voto, que es inconstitucional, a los residentes del exterior”. César Mogo, senador del PSOE por Lugo

En este contexto, Mogo expresó su solidaridad con los argentinos que recuperaron la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos y comparten el malestar por la suspensión de su derecho al sufragio.

Reafirmó así el compromiso del PSOE de revertir esta situación, ya sea mediante la vía judicial o a través de nuevas medidas legislativas: “Hay un partido, que es el Partido Socialista, que tarde o temprano hará que recuperen el derecho al voto”, sostuvo.

Las cajas de cartón, el envío de documentación electoral y las garantías del voto exterior

La aplicación de la resolución judicial generó controversia en distintos consulados españoles. En Buenos Aires y Caracas, el uso de cajas de cartón y recipientes de plástico despertó dudas sobre el procedimiento electoral, mientras que la polémica por la suspensión del voto también alcanzó a Cuba, México, Venezuela, Brasil y Estados Unidos.

Sobre si se preservaron las garantías de igualdad, transparencia y seguridad ante la utilización de cajas de cartón y recipientes de plástico para recoger las papeletas, Mogo defendió el procedimiento adoptado y explicó que la resolución judicial establecía que los votos de los ciudadanos afectados debían recogerse por separado.

César Mogo, senador del PSOE por Lugo. Fuente: PSOE

“El Gobierno estaba cumpliendo la resolución judicial, ya en cartón o no cartón, pero la garantía es plena”, sostuvo. Aunque no precisó por qué se utilizaron distintos tipos de recipientes ni si existía un protocolo homogéneo para todos los consulados.

Otro de los interrogantes fue por qué se envió la documentación electoral a personas cuyo derecho al sufragio estaba suspendido. El senador socialista lo justificó esta decisión por la posibilidad de que el Tribunal Supremo resolviera favorablemente el recurso antes del cierre de las votaciones. Al mismo tiempo reconoció que una comunicación institucional insuficientemente clara pudo haber generado confusión entre los afectados.

Mogo también atribuyó los cuestionamientos sobre la transparencia del sistema electoral a la estrategia de la derecha española en el tramo final de la campaña.

“En el fondo lo que tienen es miedo. Miedo a perder las elecciones el domingo próximo”. César Mogo, senador socialista, sobre las denuncias de falta de transparencia electoral.

Pese a las dificultades, destacó la movilización de la comunidad española en distintos consulados. En Montevideo se registraron 3415 votos en urna, el triple que en 2023, mientras que en Buenos Aires se contabilizaron 14.750 sobres de votación, de los cuales 8950 se depositaron presencialmente y 5.800 llegaron por correo, según España Exterior.

Los derechos de los españoles en el extranjero ante un eventual Gobierno del PP y Vox

Mogo señaló que el PP respalda la resolución judicial que suspende el voto de los afectados por la Ley de Nietos. Además, cuestionó la incorporación de requisitos de residencia en España para acceder a la nacionalidad, una propuesta que perjudicaría directamente a los descendientes de emigrantes.

“El PP ha introducido en su programa avances preocupantes sobre la nacionalidad, sobre la ciudadanía”, y advirtió que la exigencia de residir en territorio español podría impedir que los hijos y nietos de emigrantes accedan a la nacionalidad desde sus países de origen.

Mogo mencionó expresamente la derogación de la Ley de Eutanasia y las posibles restricciones al derecho al aborto como medidas que, a su juicio, podrían impulsar el PP y Vox si alcanzaran una mayoría parlamentaria.

“No le quepa ninguna duda que la extrema derecha (VOX) y la derecha (PP) española limitarían gravemente el derecho de las mujeres a decidir sobre ser madres o no”. César Mogo, senador del PSOE por Lugo.

El socialista estableció así una relación entre la suspensión del voto exterior y los posibles retrocesos en materia de derechos civiles. “Han empezado con los emigrantes españoles, pero seguirían con los demás”, sostuvo.

Elecciones en España: entre la victoria electoral y la capacidad de gobernar

En un sistema parlamentario como el español, el éxito electoral y la capacidad de formar Gobierno son dos cuestiones diferentes. La distribución de escaños y las posibilidades de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas serán determinantes a partir del 29N. Mogo reconoció que el PSOE aspira a conseguir una mayoría parlamentaria más holgada que le permita gobernar con mayor autonomía y reducir su dependencia de las negociaciones constantes con otras formaciones. “Queremos no solo ganar las elecciones, sino contar con los apoyos suficientes para gobernar”, afirmo.

El PSOE abre la puerta a volver a negociar con Junts tras la amnistía a Puigdemont

La relación entre el PSOE y Junts constituye una de las paradojas del escenario electoral español. La formación independentista catalana, a la que Mogo identificó como una de las responsables del bloqueo parlamentario que desembocó en el adelanto de las elecciones, podría volver a convertirse en un socio necesario para garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.

La posibilidad de un nuevo entendimiento adquiere especial relevancia tras la reciente aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, líder de Junts, a pocos días de los comicios. La aprobación de esta ley fue una de las condiciones pactadas en noviembre de 2023 para conseguir el respaldo de los siete diputados de la formación independentista a la investidura de Sánchez.

Pese a la posterior ruptura parlamentaria entre ambas formaciones, Mogo confirmó a El Cronista España que el PSOE mantiene abierta la posibilidad de volver a negociar con Junts tras las elecciones del 29N, al tiempo que reivindicó la capacidad de los socialistas para alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.

“Hay varias formaciones, está Junts, está el PNV, está Esquerra Republicana de Catalunya, hay muchas posibilidades, digamos, en el arco de los sectores más moderados”. ”No se descarta nada” César Mogo, senador del PSOE por Lugo, sobre los posibles pactos postelectorales.

Más allá de la coyuntura electoral, Mogo reivindicó los vínculos históricos que unen a España y Argentina. Aunque evitó valorar directamente las descalificaciones de Javier Milei hacia Pedro Sánchez, aseguró que las diferencias políticas entre ambos mandatarios no han debilitado la relación entre sus pueblos. Una cercanía que el propio senador resumió con una anécdota personal: hace unos días, un joven le pidió que eligiera un lugar en el mundo. Su respuesta fue: “Un domingo por la mañana en Buenos Aires”.