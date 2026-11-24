El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 24 de noviembre, una rebaja del IRPF de 465 millones de euros para 2,6 millones de autónomos, junto con un nuevo régimen especial de IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros al año.

Las medidas forman parte del real decreto-ley que incluye también la prórroga del impuesto a la banca, aprobado en la última reunión del Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Así es la rebaja del IRPF para los autónomos

Según explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España García, en la rueda de prensa posterior al Consejo retomado por la agencia EFE, el decreto eleva del 5% al 10% la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación. Además, el límite máximo de esa deducción pasa de 2000 a 3000 euros, con efecto en el ejercicio 2026. La medida beneficiará a 1,6 millones de autónomos, que ahorrarán 362 millones de euros.

En el caso de los autónomos que tributan por módulos, la reducción por rendimiento neto pasará también del 5% al 10% este año. Con este cambio, un millón de autónomos ahorrarán 161 millones de euros.

La rebaja del IRPF eleva del 5% al 10% la deducción por gastos de difícil justificación, con un límite de 3000 euros. (Imagen ilustrativa) Fuente: Dreamstime

Menos pagos fraccionados en el IRPF

El decreto también simplifica la gestión del IRPF en estimación directa. Los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y cuya cuota diferencial sea negativa o inferior a los pagos fraccionados realizados dejarán de estar obligados a presentarlos.

Para quienes facturen entre 85.000 y 250.000 euros, el tipo del pago fraccionado baja del 20% al 19% y podrá calcularse en función del rendimiento neto de 2025. Según Hacienda, estos cambios permitirán aplazar hasta 1200 millones de euros en impuestos.

Una sola declaración anual de IVA

En el IVA se crea un nuevo régimen especial para pequeños autónomos y profesionales que facturen menos de 85.000 euros. Los 1,1 millones de autónomos que podrán acogerse a él dejarán de presentar declaraciones trimestrales y pasarán a presentar una única declaración anual.

Los pequeños autónomos dejarán de presentar cuatro declaraciones trimestrales de IVA y harán una sola al año. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

A cambio, realizarán tres pagos a cuenta, en abril, julio y octubre, que calculará la Agencia Tributaria dividiendo entre cuatro la cuota del año anterior. Según Hacienda, esto les supondrá un ahorro de 577 millones en liquidez. “Pasamos de cuatro declaraciones a una”, defendió el ministro, que aclaró que no se trata del IVA franquiciado que reclaman algunas asociaciones para que estos autónomos no tengan que cobrar ni liquidar el impuesto.

Prórroga de los módulos y aplazamiento de Verifactu

El Gobierno ha prorrogado además los límites actuales para tributar por módulos, que permiten acogerse a este sistema a quienes no superen los 250.000 euros de facturación. Con ello, 80.000 autónomos ahorrarán 411 millones de euros.

También se aplaza hasta octubre de 2028 la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas Verifactu, que coincidirá con el inicio de la factura electrónica obligatoria.

Las asociaciones de autónomos, divididas

Las medidas han recibido una valoración muy distinta por parte de las organizaciones de autónomos. UPTA, que preside Eduardo Abad, las ha valorado positivamente y ha recordado que la rebaja del IRPF responde a una reivindicación que había trasladado “insistentemente” al Gobierno. También ha celebrado la simplificación del IVA, aunque ha lamentado que haya llegado “tarde, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones”.

ATA, en cambio, ha criticado el momento elegido. “Llevamos tres años pidiendo esta medida y se os ocurre aprobarla a 5 días de las elecciones. Habéis convertido los Consejos de Ministros en una tómbola electoral. No sois de fiar”, escribió en X su presidente y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor.

Entre la rebaja fiscal y la simplificación de trámites, las medidas responden a algunas de las reclamaciones históricas del colectivo, aunque su aprobación a pocos días del 29 de noviembre ha abierto el debate sobre su uso electoral.