Los trabajadores del campo que cobren el salario mínimo recibirán un aumento en 2027 y esta será la nueva cuantía

El Gobierno de España confirmó una subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, una medida que beneficiará a los trabajadores del sector agrícola cuyos salarios estén sujetos al mínimo legal. La actualización entrará en vigor el próximo 1 de enero y alcanzará tanto a empleados fijos como a determinados trabajadores eventuales y temporeros.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de noviembre y quedó recogida en el Real Decreto 1013/2026, de 18 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 19. La normativa establece nuevas cuantías salariales para la agricultura, la industria y los servicios.

Con esta actualización, el salario mínimo pasará de 1221 a 1286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que representa un incremento de 65 euros al mes y 910 euros al año. Para los trabajadores del campo con contratos eventuales de corta duración, la legislación contempla una cuantía específica por jornada.

¿Cuánto cobrarán los trabajadores del campo con el nuevo salario mínimo de 2027?

De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 1013/2026, el salario mínimo para las actividades agrícolas quedará establecido en 42,87 euros brutos diarios o 1286 euros brutos mensuales, según la modalidad de retribución. La cantidad anual alcanzará los 18.004 euros para quienes trabajen a jornada completa.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de noviembre y quedó recogida en el Real Decreto 1013/2026, de 18 de noviembre Fuente: Shutterstock Shutterstock

La normativa también fija una cuantía específica de 60,88 euros por jornada legal de actividad para trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios para una misma empresa tengan una duración máxima de 120 días. Este importe contempla las particularidades retributivas previstas para las contrataciones de corta duración.

En el caso de los empleados agrícolas con jornadas inferiores a la jornada completa, el salario mínimo se calculará de forma proporcional al tiempo trabajado. Además, los convenios colectivos podrán establecer remuneraciones superiores a las cuantías mínimas previstas por el Gobierno.

¿Qué trabajadores agrícolas recibirán el aumento salarial en 2027?

La subida del SMI beneficiará a los trabajadores agrícolas cuya remuneración deba actualizarse para alcanzar el nuevo mínimo legal. La medida comprende a empleados fijos, trabajadores con contratos temporales y temporeros contratados para campañas agrícolas, siempre que sus condiciones salariales estén sujetas a las cuantías establecidas por el real decreto.

El artículo 3 de la normativa regula la compensación y absorción salarial. Esto significa que los trabajadores que ya perciban una remuneración anual superior al nuevo mínimo podrán mantener su salario actual, de acuerdo con las reglas aplicables y las condiciones de su convenio colectivo.

La normativa también fija una cuantía específica de 60,88 euros por jornada legal de actividad para trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios para una misma empresa tengan una duración máxima de 120 días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por otra parte, los empleadores deberán adaptar las retribuciones que queden por debajo de los 18.004 euros brutos anuales para una jornada completa, con las particularidades correspondientes a los contratos de corta duración. La actualización será obligatoria desde el 1 de enero de 2027 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.