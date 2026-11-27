Desde el 1 de diciembre de 2026 rigen dos nuevas bajas laborales especiales para trabajadoras por cuenta ajena y autónomas, que no exigen haber cotizado 180 días dentro de los cinco años anteriores.

Desde el 1 de diciembre de 2026 rigen dos nuevas bajas laborales especiales para trabajadoras por cuenta ajena y autónomas, que no exigen haber cotizado 180 días dentro de los cinco años anteriores. Una es para mujeres con una patología limitante por trastorno menopáusico secundario y la otra, para las que sufren lesiones causadas por violencia de género que les impiden trabajar.

Las crea el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado en el BOE el 21 de octubre. La norma entró en vigor ese día, pero los cambios que introducen las dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal producen efectos el primer día del segundo mes siguiente, es decir, el 1 de diciembre.

La baja por patología menopáusica limitante

Se reconoce a la mujer que tenga una patología limitante por trastorno menopáusico secundario, codificada a tal efecto, mientras reciba asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud y esté impedida para trabajar por esa causa.

La menopausia por sí sola no da derecho a la baja: tiene que existir una patología identificada médicamente que impida trabajar.

Las crea el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado en el BOE el 21 de octubre.

La baja por lesiones derivadas de violencia de género

Corresponde a las mujeres con lesiones causadas por un hombre que sea o haya sido su cónyuge, o que esté o haya estado ligado a ellas por una relación similar de afectividad, aunque no hayan convivido. Deben recibir asistencia sanitaria y estar impedidas para trabajar.

La relación con la violencia de género debe quedar acreditada antes del alta médica por curación o mejoría. Sirven los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial, una orden de protección, una medida cautelar, un informe del Ministerio Fiscal con indicios de violencia o una sentencia condenatoria, y deben recoger la relación de causalidad entre las lesiones y el acto de violencia.

Cuánto se cobra y desde cuándo

El subsidio es de cuantía equivalente al de la incapacidad temporal por contingencias comunes. A diferencia de una baja común, lo abona la entidad gestora o colaboradora desde el día siguiente al de la baja, mientras que la empresa paga el salario íntegro del día de la baja.

Las autónomas también están incluidas, con la base reguladora calculada a partir de su base de cotización y sin una empresa que adelante el salario. El Congreso convalidó el decreto-ley el 18 de noviembre, con 63 votos a favor y 6 en contra.