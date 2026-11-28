Con la llegada del frío, Lidl en España incorpora a su catálogo una opción ideal para el invierno: una manta eléctrica con 6 niveles regulables de temperatura y apagado automático. El producto, de la marca SENSIPLAST, está disponible en la tienda online y permite adaptar la intensidad del calor según las necesidades de cada momento.

La manta térmica destaca por su tejido suave de poliéster, sus dimensiones de 180 x 130 centímetros y un sistema de control electrónico que mantiene la temperatura seleccionada. Además, cuenta con un mecanismo de seguridad que desconecta automáticamente el dispositivo, una característica pensada para facilitar su uso cotidiano en el sofá o la cama.

Lidl vende una manta eléctrica con seis niveles de temperatura y control electrónico

La manta térmica ofrece seis niveles de temperatura regulables, con un rango que oscila entre los 38 y los 46 °C. De esta manera, cada usuario puede seleccionar la intensidad del calor que prefiera, desde una temperatura suave hasta una más elevada.

El dispositivo incorpora un mando extraíble con indicador luminoso, que permite consultar el nivel seleccionado y modificar la configuración de forma sencilla. También dispone de control electrónico de temperatura para gestionar el calor durante su funcionamiento.

Con unas medidas aproximadas de 180 centímetros de ancho por 130 centímetros de largo, está diseñada para utilizarse en diferentes espacios del hogar, como el sofá, la cama o una tumbona.

La manta eléctrica está disponible en la tienda online de Lidl por 27,99 euros. Fuente: Captura de Lidl

Apagado automático y tejido lavable: las características de la manta de Lidl

Uno de los aspectos destacados del producto es su sistema de apagado automático, que se activa después de aproximadamente 180 minutos. Esta función evita que la manta permanezca encendida de manera involuntaria durante un periodo prolongado.

En cuanto a su fabricación, está confeccionada con 100% poliéster, un material transpirable y de tacto afelpado que proporciona una sensación suave. Además, cuenta con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100, que acredita que el artículo textil ha sido sometido a pruebas para detectar sustancias nocivas.

Otra de sus ventajas es que puede lavarse a máquina a 30 °C, siempre en un ciclo extradelicado y después de retirar el mando de control. El cable tiene una longitud aproximada de 2,80 metros, lo que facilita su colocación en distintos lugares de la vivienda.

Precio de la manta térmica de Lidl y dónde se puede comprar

La manta eléctrica tiene un precio de 27,99 euros y se encuentra disponible para su compra a través de la tienda online de Lidl. Por sus características, la manta está pensada para quienes buscan una alternativa de calor eléctrico para descansar en casa durante los meses más fríos.