Un joven de 27 años de Alicante ha ganado una vivienda a estrenar valorada en unos 180.000 euros en Cuevas del Becerro (Málaga), tras participar en una rifa con boletos de 10 euros.

Un joven de 27 años de Alicante ha ganado una vivienda a estrenar valorada en unos 180.000 euros en Cuevas del Becerro (Málaga), tras participar en una rifa con boletos de 10 euros. El sorteo se celebró este viernes ante notario y la entrega de llaves está prevista para el próximo lunes.

La vivienda, situada en esta localidad próxima a Ronda, tiene más de 100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, tres dormitorios, dos baños, cocina equipada y patio exterior con lavadero. Además, el ganador recibirá un cheque regalo de 20.000 euros de Muebles Benítez.

¿Cómo fue el sorteo de la vivienda?

Raúl N.G., de 27 años, tenía el número ’000295′, que compró por internet el pasado 16 de agosto. La iniciativa fue organizada por la constructora malagueña Arkipromo a través de ‘Tucasapordiezeeuros.es’, con una emisión de 200.000 boletos.

El sorteo de las viviendas se ha celebrado hoy en una notaría de Málaga capital Málaga Hoy

El sorteo se celebró este viernes en una notaría, en una jornada marcada por el debate nacional sobre el acceso a la vivienda. El consejero delegado de Arkipromo, Antonio Gil, señaló que la empresa asumirá parte de la fiscalidad y de los gastos asociados al premio para facilitar la adjudicación de la vivienda al ganador.

La compañía también había puesto en juego un segundo inmueble, pero el premio quedó desierto. El número extraído fue el ’148982′, que no había sido adquirido por ningún participante.

¿Cuántos boletos se vendieron y qué pasará con el segundo premio?

En total, se vendieron 76.842 de los 200.000 boletos disponibles, según fuentes de la empresa citadas por EFE. La iniciativa se presentó como una alternativa para facilitar el acceso a una vivienda mediante una participación de bajo coste.

El sorteo se celebró este viernes en una notaría, en una jornada marcada por el debate nacional sobre el acceso a la vivienda. Shutterstock

El portavoz del sorteo, Jesús Ortega, calificó el resultado de “agridulce” por la falta de ganador del segundo inmueble y defendió que este tipo de iniciativas pueden abrir nuevas vías para quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda.