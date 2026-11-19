El sorteo del servicio militar obligatorio continuará este domingo 22 de noviembre de 2026 en distintos municipios de México, con convocatorias dirigidas a jóvenes de la Clase 2008 y remisos que tramitaron su Cartilla de Identidad Militar.
Las jornadas se realizarán en varias ciudades y alcaldías, donde se determinará mediante la extracción de bolas de colores quiénes deberán cumplir con el adiestramiento presencial y quiénes quedarán a disponibilidad. Las autoridades locales difundieron los horarios y sedes para que los participantes conozcan dónde deben presentarse.
¿En qué estados habrá sorteo del Servicio Militar este domingo?
Las convocatorias identificadas para el 22 de noviembre incluyen localidades de Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Ciudad de México. Entre los municipios y alcaldías que anunciaron actividades se encuentran:
- Michoacán: Morelia
- Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xoxocotla
- San Luis Potosí: Ciudad Valles
- Guerrero: Acapulco
- Quintana Roo: Isla Mujeres
- Ciudad de México: Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Álvaro Obregón y Coyoacán.
La información fue recopilada a partir de convocatorias municipales y reportes sobre las sedes anunciadas para noviembre, junto con información de TV Azteca.
Horarios y sedes confirmados del sorteo del servicio militar para este domingo 22 de noviembre
Los lugares y horarios difundidos para este domingo son los siguientes:
|Morelia, Michoacán
|Auditorio Bicentenario
|8:00
|Cuautla, Morelos
|Explanada José María Morelos y Pavón
|8:00
|Cuernavaca, Morelos
|Explanada del Ayuntamiento
|8:00
|Jiutepec, Morelos
|Zócalo municipal
|8:00
|Temixco, Morelos
|Plaza Solidaridad
|7:30
|Xoxocotla, Morelos
|Presidencia Municipal
|10:00
|Ciudad Valles, San Luis Potosí
|Plaza Principal
|9:00
|Iztapalapa, CDMX
|Explanada de la alcaldía
|8:00
|Miguel Hidalgo, CDMX
|Explanada cívica
|7:30
|Tláhuac, CDMX
|Estacionamiento del edificio Cuauhtémoc
|8:00
|Álvaro Obregón, CDMX
|Deportivo Batallón de San Patricio
|7:00
|Coyoacán, CDMX
|Explanada de la Alameda del Sur
|8:00
|Acapulco, Guerrero
|Unidad Deportiva Vicente Suárez
|9:00
|Isla Mujeres, Quintana Roo
|Sala de Cabildo del Palacio Municipal
|8:00
¿Quiénes deben presentarse al sorteo del Servicio Militar?
La convocatoria está dirigida a los jóvenes de la Clase 2008 que realizaron el trámite de su cartilla, así como a los remisos registrados. Cada participante debe acudir a la sede que le corresponda y seguir las instrucciones de su municipio o alcaldía.
El Ayuntamiento de Morelia, por ejemplo, solicita presentarse personalmente con la Cartilla de Identidad Militar. También indica que quienes todavía no la hayan recogido deben hacerlo previamente en la Junta Municipal de Reclutamiento.
¿Qué significan las bolas blancas, azules y negras?
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el sorteo determina cómo se cumplirá el Servicio Militar Nacional:
- Bola blanca: corresponde al adiestramiento en centros del Ejército o la Fuerza Aérea
- Bola azul: implica cumplir el adiestramiento en la Armada de México
- Bola negra: significa quedar a disponibilidad, sin realizar el adiestramiento presencial.
La fase de sorteo se realiza durante uno de los domingos de noviembre, según el calendario de cada Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento. Quienes no acudan también serán considerados bola blanca cuando se presenten a la etapa de reclutamiento de enero, de acuerdo con las fases oficiales del SMN.