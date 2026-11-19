El sorteo del Servicio Militar sigue este 22 de noviembre en México para la Clase 2008 y remisos. Consulta sedes y horarios locales.

El sorteo del servicio militar obligatorio continuará este domingo 22 de noviembre de 2026 en distintos municipios de México, con convocatorias dirigidas a jóvenes de la Clase 2008 y remisos que tramitaron su Cartilla de Identidad Militar.

Las jornadas se realizarán en varias ciudades y alcaldías, donde se determinará mediante la extracción de bolas de colores quiénes deberán cumplir con el adiestramiento presencial y quiénes quedarán a disponibilidad. Las autoridades locales difundieron los horarios y sedes para que los participantes conozcan dónde deben presentarse.

¿En qué estados habrá sorteo del Servicio Militar este domingo?

Las convocatorias identificadas para el 22 de noviembre incluyen localidades de Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Ciudad de Méxic o. Entre los municipios y alcaldías que anunciaron actividades se encuentran:

Michoacán : Morelia

Morelos : Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xoxocotla

San Luis Potosí : Ciudad Valles

Guerrero : Acapulco

Quintana Roo : Isla Mujeres

Ciudad de México: Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Álvaro Obregón y Coyoacán.

La información fue recopilada a partir de convocatorias municipales y reportes sobre las sedes anunciadas para noviembre, junto con información de TV Azteca.

Bola blanca y azul implican adiestramiento; la negra deja a disponibilidad. Quien falte será bola blanca en enero. Fuente: Gobierno de Zamora

Horarios y sedes confirmados del sorteo del servicio militar para este domingo 22 de noviembre

Los lugares y horarios difundidos para este domingo son los siguientes:

Morelia, Michoacán Auditorio Bicentenario 8:00 Cuautla, Morelos Explanada José María Morelos y Pavón 8:00 Cuernavaca, Morelos Explanada del Ayuntamiento 8:00 Jiutepec, Morelos Zócalo municipal 8:00 Temixco, Morelos Plaza Solidaridad 7:30 Xoxocotla, Morelos Presidencia Municipal 10:00 Ciudad Valles, San Luis Potosí Plaza Principal 9:00 Iztapalapa, CDMX Explanada de la alcaldía 8:00 Miguel Hidalgo, CDMX Explanada cívica 7:30 Tláhuac, CDMX Estacionamiento del edificio Cuauhtémoc 8:00 Álvaro Obregón, CDMX Deportivo Batallón de San Patricio 7:00 Coyoacán, CDMX Explanada de la Alameda del Sur 8:00 Acapulco, Guerrero Unidad Deportiva Vicente Suárez 9:00 Isla Mujeres, Quintana Roo Sala de Cabildo del Palacio Municipal 8:00

¿Quiénes deben presentarse al sorteo del Servicio Militar?

La convocatoria está dirigida a los jóvenes de la Clase 2008 que realizaron el trámite de su cartilla, así como a los remisos registrados. Cada participante debe acudir a la sede que le corresponda y seguir las instrucciones de su municipio o alcaldía.

El Ayuntamiento de Morelia, por ejemplo, solicita presentarse personalmente con la Cartilla de Identidad Militar. También indica que quienes todavía no la hayan recogido deben hacerlo previamente en la Junta Municipal de Reclutamiento.

¿Qué significan las bolas blancas, azules y negras?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el sorteo determina cómo se cumplirá el Servicio Militar Nacional:

Bola blanca : corresponde al adiestramiento en centros del Ejército o la Fuerza Aérea

Bola azul: implica cumplir el adiestramiento en la Armada de México

Bola negra: significa quedar a disponibilidad, sin realizar el adiestramiento presencial.

La fase de sorteo se realiza durante uno de los domingos de noviembre, según el calendario de cada Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento. Quienes no acudan también serán considerados bola blanca cuando se presenten a la etapa de reclutamiento de enero, de acuerdo con las fases oficiales del SMN.