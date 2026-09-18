La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del jueves 17 de septiembre

Durante el jueves, 17 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 03 06 18 20 22 43, la cifra complementaria el 7 y el número de reintegro el 0.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo 3 ganadores con un galardón de 47440.14 euros.

Para el sorteo del jueves, 17 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.707.387 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.294.531,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores; el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores, por lo que el premio fue de 47440.14 euros.

3.Cinco aciertos: 70 ganadores con un premio de 1.016,57 euros.

4.Cuatro aciertos: 4898 ganadores con un premio de 21,79 euros.

5.Tres aciertos: 86890 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 472327 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y dinero y no juegues para recuperar pérdidas.

Si sientes que pierdes el control, busca apoyo cuanto antes; contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.