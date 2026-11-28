Comprar una vivienda en España puede implicar gastos adicionales al precio de adquisición, los impuestos y los trámites de compraventa.

Comprar una vivienda en España puede implicar gastos adicionales al precio de adquisición, los impuestos y los trámites de compraventa. En algunos casos, los nuevos propietarios también pueden verse afectados por las deudas que los anteriores titulares mantengan con la comunidad de vecinos.

Así lo establece el artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula las obligaciones económicas de los propietarios de viviendas y locales.

La normativa contempla que el inmueble adquirido puede responder por las cantidades pendientes del año en que se realiza la compra y de los tres años naturales anteriores, aunque las deudas hayan sido contraídas por el propietario anterior.

Qué deudas puede reclamar la comunidad de propietarios al comprar una vivienda

Según la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios deben contribuir al pago de los gastos generales necesarios para el mantenimiento del edificio, sus servicios e instalaciones comunes.

En este sentido, cuando una vivienda se transmite con deudas pendientes, el inmueble queda legalmente afecto al pago de las cuotas comunitarias correspondientes a la parte vencida del año de adquisición y los tres años naturales anteriores.

Por ejemplo, si una persona compra una vivienda en 2026, la comunidad podrá reclamar con cargo al inmueble las cantidades pendientes de 2023, 2024, 2025 y la parte vencida de 2026, dentro de los límites establecidos legalmente.

Cómo saber si una vivienda tiene deudas antes de comprarla

Para evitar gastos inesperados, la normativa exige que el vendedor declare en la escritura pública si se encuentra al corriente de los pagos comunitarios o si mantiene cantidades pendientes.

Además, deberá aportar un certificado sobre el estado de deudas con la comunidad de propietarios, expedido por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente.

Para evitar gastos inesperados, la normativa exige que el vendedor declare en la escritura pública si se encuentra al corriente de los pagos comunitarios o si mantiene cantidades pendientes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este documento debe emitirse en un plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud y permite conocer la situación económica de la vivienda antes de formalizar la compraventa.

No obstante, el comprador puede eximir al vendedor de presentar el certificado. Por tanto, es recomendable comprobar las deudas comunitarias antes de firmar la escritura, para evitar posibles reclamaciones posteriores.