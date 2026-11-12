Si faltas al sorteo militar en noviembre, eres considerado "bola blanca" y debes cumplir con el adiestramiento obligatorio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), también conocida como Defensa, confirmó qué sucede con los jóvenes que no se presentan al sorteo del Servicio Militar Nacional en noviembre de 2026: de acuerdo con la información oficial, quienes no acudan a esta instancia serán considerados bola blanca, por lo que deberán cumplir con el adiestramiento militar correspondiente.

La ausencia no los exime de esta obligación: deberán continuar con el procedimiento de reclutamiento y entregar su cartilla militar en enero, conforme a las fases establecidas por la dependencia.

¿Qué pasa si no te presentas al sorteo del Servicio Militar en noviembre?

La respuesta está publicada en el apartado de Fases del Servicio Militar Nacional del portal oficial del Gobierno de México. En la etapa de reclutamiento, la SEDENA especifica que deben entregar su cartilla militar tanto los jóvenes que participaron del sorteo como aquellos que no acudieron. Además, aclara que estos últimos “son considerados como Bola Blanca”.

Esto significa que faltar al sorteo no libera al ciudadano de su obligación militar. Por el contrario, deberá cumplir con el servicio bajo la modalidad de encuadrado, que contempla la asistencia a un centro de adiestramiento militar.

¿Qué significa ser considerado Bola Blanca?

En el Servicio Militar Nacional existen distintas clasificaciones que determinan cómo debe cumplirse el adiestramiento:

Bola blanca : implica cumplir encuadrado en un Centro de Adiestramiento del Ejército o la Fuerza Aérea Mexicana.

Bola azul : también corresponde a la modalidad de encuadrado, en instalaciones de la Secretaría de Marina.

Bola negra: significa cumplir a disponibilidad, bajo el control administrativo de las autoridades militares, sin asistir a las sesiones sabatinas de adiestramiento.

La ausencia al sorteo no exime de la obligación; deberás entregar tu cartilla en enero y asistir a los centros de adiestramiento. Sedena

¿Cuándo deben entregar la cartilla militar quienes faltaron al sorteo?

La fase de reclutamiento se realiza durante los fines de semana de enero de cada año. Según Defensa, los jóvenes que no acudieron al sorteo también deben presentarse en los puestos de recepción instalados en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento.

Para completar este procedimiento, deben llevar:

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional

Acta de nacimiento

Identificación oficial con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Si la cartilla fue expedida en otro municipio o alcaldía, también deberán presentar un aviso de cambio de domicilio y el comprobante de su nueva residencia. Estos requisitos están detallados en la información oficial de la dependencia.

¿El Servicio Militar es obligatorio en México?

El fundamento legal se encuentra en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligatoriedad del servicio de las armas para los mexicanos, de acuerdo con las condiciones que determine la ley.

También lo regulan la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, que establecen las obligaciones de inscripción, alistamiento y cumplimiento del servicio.

Por lo tanto, no presentarse al sorteo de noviembre no significa quedar exento: de acuerdo con el procedimiento publicado por Defensa, los ausentes serán considerados Bola Blanca y deberán cumplir con el adiestramiento militar correspondiente.

¿Cuánto dura el adiestramiento del Servicio Militar en 2026?

La SEDENA informó que, a partir de 2026, el programa de adiestramiento se organiza en dos escalones, cada uno compuesto por 13 sesiones sabatinas durante tres meses.

Las actividades se realizan de 7:00 a 13:00 horas en unidades militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional. Durante las jornadas, los conscriptos reciben conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente.