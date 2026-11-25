La deducción alcanza a los hijos menores de 25 años que convivan con el autónomo, además de al propio contribuyente y a su cónyuge, de acuerdo a Carlos Gil.

Los autónomos pueden deducirse en el IRPF las primas del seguro de salud de sus hijos, tal como explicó el asesor fiscal Carlos Gil en un vídeo de TikTok. La deducción alcanza a los hijos menores de 25 años que convivan con el autónomo, además de al propio contribuyente y a su cónyuge.

El límite es de 500 euros anuales por persona asegurada y sube a 1500 euros cuando esa persona tiene una discapacidad. Está previsto en el artículo 30 de la Ley del IRPF para quienes tributan en estimación directa.

Cómo se aplica el límite

El tope rige por cada persona cubierta, no para el conjunto de la familia. Un autónomo con su cónyuge y dos hijos menores de 25 años que conviven con él suma así cuatro límites individuales de 500 euros, siempre que la prima pagada por cada uno llegue a esa cifra.

Los hijos no tienen que ser autónomos ni desarrollar ninguna actividad. Lo que cuenta es la edad, la convivencia y que figuren como asegurados en la póliza que paga el contribuyente.

Dónde se descuenta la prima

Los autónomos pueden incluir el seguro médico como gasto deducible de su actividad económica. La prima se resta del rendimiento neto y reduce la base sobre la que se calcula el impuesto.

Conviene conservar la póliza y los justificantes de pago de cada asegurado para acreditar qué parte de la prima corresponde a cada uno.

Otros gastos que repasó Gil

El asesor mencionó el gasto de difícil justificación, que equivale al 5% del rendimiento neto positivo con un máximo de 2000 euros anuales en estimación directa simplificada.

Quien trabaja desde casa puede imputar los suministros de la vivienda, como luz, agua, gas, teléfono e internet, aplicando el 30% a la proporción de metros cuadrados dedicados a la actividad. En las comidas de trabajo, el límite es de 26,67 euros diarios sin pernoctación, pagados con tarjeta.