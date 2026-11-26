Al circular por carreteras secundarias o por calles estrechas, es habitual encontrarse con tramos en los que dos vehículos no pueden pasar a la vez. Allí aparece a veces una señal circular de borde rojo con dos flechas enfrentadas, una roja y otra negra, que muchos conductores ven sin saber bien qué significa. Es la R-5, y reconocerla evita bloqueos y situaciones de riesgo en la carretera.

Esta señal indica que quien la encuentra debe ceder el paso a los vehículos que vienen de frente antes de entrar. La flecha roja representa el sentido del conductor y la negra, el contrario, que tiene preferencia. No siempre hay que detenerse, ya que si el tramo está libre y se puede cruzar sin afectar a nadie, se puede continuar.

Cuando no hay señales, la preferencia la fija el Reglamento General de Circulación con otro criterio .

Cómo leer las flechas de la señal de tránsito R-5

Si ambos sentidos no pueden cruzarse a la vez, el conductor que encuentra la R-5 es quien espera. El RACE también advierte que está prohibido entrar en un paso estrecho si con ello se obliga a detenerse a los vehículos que vienen en sentido contrario.

Su señal gemela es la R-6, cuadrada, de fondo azul y con una flecha blanca y otra roja, que da prioridad sobre los vehículos de frente. Aun así, hay que comprobar que el paso esté libre y esperar si otro vehículo ya está dentro del estrechamiento.

La flecha negra representa el sentido contrario, que tiene preferencia en el paso estrecho. Fuente: Imagen ilustrativa generada con IA

Quién pasa primero si no hay señales

El artículo 60 del Reglamento General de Circulación establece que, en tramos donde por su estrechez es imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos, tiene preferencia el que haya entrado primero, salvo que las señales indiquen otra cosa.

Si no está claro quién llegó antes, pasa primero el vehículo con mayores dificultades de maniobra. Cuando uno debe retroceder, la norma fija un orden por tipo de vehículo, en el que los vehículos especiales y los conjuntos de vehículos van entre los primeros, y las motocicletas y las bicicletas, al final.

Casos especiales y sanciones

Las reglas cambian cuando el estrechamiento tiene una pendiente superior al 7 por ciento. En ese caso, explica la DGT, tiene prioridad el vehículo que sube, y si hay un apartadero cerca, debe usarse para dejar pasar al que baja.

En un tramo con obras hay que seguir las indicaciones del personal que regula el tráfico. Las infracciones a estas señales se consideran graves y se sancionan con una multa de 200 euros.