Eneko Knorr, empresario y analista de mercados, analizó la situación del bitcoin y planteó una pregunta sobre el futuro de la criptomoneda: quién está comprando actualmente y de dónde saldrá la próxima demanda. En una publicación en su cuenta de X (@enekoknorr), compartida el 20 de noviembre, sostuvo: “El precio de un activo no lo sostiene quien ya lo tiene. Lo sostiene el siguiente que compra”.

Para explicar su postura, el empresario tomó como referencia un informe de Jesús Pérez, publicado a través de la cuenta de CryptoPlaza, que repasa quiénes fueron los principales compradores de bitcoin en distintos ciclos y qué papel desempeñan ahora. Según el análisis, los pequeños inversores, las mineras, los fondos cotizados (ETF), los Estados y las empresas que incorporaron la criptomoneda a sus balances muestran un comportamiento diferente al de años anteriores.

Quiénes compraban bitcoin y por qué los principales inversores están vendiendo

Knorr repasó cinco grupos que tuvieron un papel importante en el crecimiento del bitcoin y explicó por qué ya no impulsan su cotización de la misma manera.

Los pequeños inversores

Concentran el 64% de los bitcoins, pero actualmente venden más de lo que compran. Además, recurren poco al endeudamiento para adquirir la criptomoneda durante las caídas. Según el análisis, este grupo ya no tiene capacidad suficiente para sostener por sí solo un activo de 1,5 billones de dólares.

Las mineras

Tradicionalmente compraban durante las bajadas y vendían cuando subía el precio. Sin embargo, algunas están orientando sus negocios hacia la inteligencia artificial. El empresario mencionó que MARA vendió 1500 millones de dólares en bitcoin durante el primer trimestre, ya que alquilar potencia de cálculo puede resultarles más rentable que minar.

Los ETF

Aunque inicialmente representaron una puerta de entrada para los grandes inversores de Wall Street, durante 2026 registraron más salidas que entradas de capital. Según los datos compartidos por Knorr, hasta el 13 de noviembre acumulaban un saldo negativo de 1560 millones de dólares.

Los Estados

Estados Unidos conserva los bitcoins que obtiene mediante confiscaciones, pero no está comprando nuevas unidades. Además, la iniciativa legislativa para adquirir un millón de bitcoins continúa sin aprobarse. El Salvador enfrenta las restricciones del FMI y Bután vendió cerca del 70% de sus tenencias.

Las empresas con bitcoin en sus balances

Fueron protagonistas del ciclo anterior mediante estrategias de financiación y compra de criptomonedas. Sin embargo, Knorr señaló que el 30 de noviembre MSCI excluirá a Strategy y Metaplanet de sus índices, lo que obligará a los fondos que replican esos índices a vender sus posiciones.

¿Quién está comprando bitcoin ahora mismo? Casi ninguno de los que lo subieron. El precio de un activo no lo sostiene quien ya lo tiene. Lo sostiene el siguiente que compra. Es el comprador marginal, y en bitcoin ha ido cambiando de cara en cada ciclo. Un informe de Jesús Pérez (@especulacion) de @CryptoPlaza_es los repasa uno por uno. Este es el mapa a mitad de noviembre: ➡️El pequeño inversor. Tiene el 64% de los bitcoins, pero hoy vende más de lo que compra. Y casi no se endeuda para comprar en las caídas. Fue la base, pero no da para un activo de 1,5 billones. ➡️Las mineras. Antes compraban en las bajadas y vendían en las subidas, como una petrolera con reservas. Ahora venden para pasarse a la IA. MARA vendió 1.500 millones de dólares en bitcoin en el primer trimestre. Les renta más alquilar potencia de cálculo que minar. ➡️Los ETF. Iban a ser la gran puerta de Wall Street. En 2026 ha salido más dinero del que ha entrado: −1.560 millones a 13 de noviembre. Si sigue así, será su primer año en negativo desde que existen. ➡️Los Estados. EE. UU. guarda el bitcoin que confisca, pero no compra. La ley para comprar un millón de bitcoins sigue sin aprobarse. El FMI frena a El Salvador. Bután ha vendido cerca del 70% del suyo. ➡️Las empresas con bitcoin en balance. Fueron las protagonistas del último ciclo. Entraban en índices, su acción cotizaba muy por encima del bitcoin que tenían, emitían más acciones y compraban más bitcoin. El 30 de noviembre MSCI saca a Strategy y Metaplanet de sus índices, y los fondos que los replican tendrán que vender. El autor lo escribió el 18 de octubre. MSCI lo confirmó 24 días después. El matiz. Hay un grupo que sí compra: carteras de 100 a 10.000 bitcoins. Family offices, grandes patrimonios, tesorerías medianas. Ayudan a sostener el precio, pero no pueden subirlo solos. ¿De dónde saldrá el próximo comprador? La tesis del informe me convence: no vendrá de Wall Street ni de los gobiernos. Vendrá de que tener bitcoin deje de ser solo guardarlo. Si lo que tienes genera rentabilidad, compras más. El dinero que trabaja atrae más dinero. ¿Quién crees que será el próximo gran comprador? — Eneko Knorr ➡️ Stabolut (@enekoknorr) November 20, 2026

Qué inversores siguen comprando bitcoin pese a la caída de la demanda

Pese al retroceso de los principales grupos compradores, Knorr identificó un sector que todavía acumula bitcoin: las carteras que poseen entre 100 y 10.000 unidades.

En este segmento se encuentran family offices, grandes patrimonios y tesorerías de empresas medianas. Según explicó el empresario, estos inversores contribuyen a sostener la cotización de la criptomoneda, aunque su capacidad de compra no alcanza para impulsar por sí sola una nueva subida.

La diferencia respecto de ciclos anteriores está en quién aporta la demanda. Mientras los pequeños inversores reducen sus posiciones y algunos actores institucionales venden, las grandes carteras siguen acumulando, aunque sin compensar completamente las salidas de capital de otros participantes.

El empresario señaló que Wall Street y los gobiernos no serían necesariamente los protagonistas de la próxima etapa de compras de criptomonedas. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De dónde puede salir el próximo gran comprador de bitcoin

En su publicación, Knorr también compartió su interpretación sobre el futuro de la criptomoneda y coincidió con la tesis del informe de Jesús Pérez: el próximo gran comprador podría no llegar de Wall Street ni de los gobiernos.

El empresario planteó que la demanda dependerá de que tener bitcoin deje de consistir únicamente en conservarlo. En concreto, señaló que la posibilidad de obtener rentabilidad a partir de las tenencias podría incentivar nuevas compras. Para explicar esta idea, resumió su postura con una frase: “El dinero que trabaja atrae más dinero”.