La obligación de trabajar durante el 24 y 31 de diciembre dependerá del calendario laboral de cada empresa. Imagen ilustrativa.

Con la llegada de las fiestas de Navidad, miles de trabajadores españoles comienzan a organizar sus días de descanso. Sin embargo, el 24 y el 31 de diciembre de 2026 no están reconocidos como festivos nacionales, por lo que numerosos empleados deberán acudir a sus puestos de trabajo durante Nochebuena y Nochevieja.

Así lo establece el calendario laboral de 2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mediante la Resolución del 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, que recoge las festividades nacionales y autonómicas.

No obstante, la obligación de trabajar durante estas fechas dependerá del calendario laboral de cada empresa y de las condiciones establecidas en los convenios colectivos, que pueden reconocer descansos adicionales o reducciones de jornada.

Tanto Nochebuena como Nochevieja caerán en jueves durante 2026, por lo que se consideran jornadas ordinarias de trabajo. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué trabajadores tendrán que trabajar el 24 y el 31 de diciembre de 2026

Tanto Nochebuena como Nochevieja caerán en jueves durante 2026 y, al no estar contempladas como festivos en el calendario laboral nacional y autonómico, se consideran jornadas ordinarias de trabajo.

Por lo tanto, los empleados que tengan asignada una jornada laboral durante esos días deberán acudir a sus puestos, siempre que sus convenios colectivos, contratos o acuerdos empresariales no establezcan condiciones diferentes.

Esta situación puede afectar a trabajadores de distintos sectores, como el comercio, la hostelería, la industria, los servicios administrativos y otras actividades que mantengan su funcionamiento durante las fiestas navideñas.

Sin embargo, algunas empresas pueden establecer jornadas reducidas, descansos adicionales o considerar estas fechas como no laborables, según lo dispuesto en sus acuerdos internos o convenios colectivos.

Qué días serán festivos en diciembre de 2026 según el BOE

Aunque el 24 y el 31 de diciembre no figuran como festivos oficiales de carácter general, el calendario laboral de 2026 establece otras jornadas de descanso durante el último mes del año.

Entre las principales fechas se encuentran:

Lunes 7 de diciembre: festivo Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla por el traslado del descanso correspondiente al Día de la Constitución Española.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, festivo nacional no sustituible.

Sábado 26 de diciembre: San Esteban, festivo autonómico en Cataluña y las Islas Baleares, con la excepción correspondiente al territorio de Arán.

Aunque el 24 y el 31 de diciembre no figuran como festivos oficiales de carácter general, el calendario laboral de 2026 establece otras jornadas de descanso durante el último mes del año. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta manera, el 25 de diciembre será festivo en toda España, mientras que el 24 y el 31 mantendrán su consideración de días laborables con carácter general.

Cabe recordar que el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece un máximo de 14 fiestas laborales anuales, retribuidas y no recuperables, de las cuales dos tienen carácter local.