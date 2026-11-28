Una alternativa al microondas para mantener las comidas calientes durante las fiestas, (Imagen ilustrativa)

Con la llegada de las fiestas, mantener la comida caliente mientras se atiende a los invitados se vuelve un desafío. Una manta térmica eléctrica de silicona promete resolverlo: conserva los platos calientes hasta 3 horas sin ir y venir al microondas.

Se trata de la alfombrilla calefactora digital SWDS 250 A1 de Silvercrest, que se enrolla para guardarla y cuesta menos de 20 euros en Lidl.

Está pensada para buffets, comidas familiares y servicios de catering, y su gran ventaja es dejar los platos listos para servir sin necesidad de recalentarlos.

Una alternativa al microondas en las fiestas

En una comida con muchos invitados, el microondas obliga a recalentar los platos de a uno y a hacer fila frente a la cocina. La alfombrilla evita ese vaivén.

Con ella, los platos se sirven y se dejan sobre la superficie, que los mantiene calientes hasta 3 horas. Así, los anfitriones pueden preparar todo con antelación y tener la comida lista para servir cuando lleguen los invitados.

Además, el producto de Lidl reduce el esfuerzo y minimiza los tiempos de recalentamiento. Con sus tres niveles de temperatura, mantiene tibios los alimentos delicados, como el queso o las sopas, y muy calientes los platos principales, sin que se pasen de cocción ni se sequen.

La manta térmica de silicona mantiene los platos calientes sobre la mesa.y se puede conseguir en Lidl con descuento. Fuente: Captura de pantalla Lidl

Cómo funciona y cuánto dura el calor

Tiene una potencia aproximada de 250 W. A una temperatura ambiente de 20 °C alcanza el máximo en unos 15 minutos y mantiene la comida caliente hasta 3 horas, según la temperatura inicial y el tipo de recipiente.

Sus tres niveles son 60, 80 y 100 °C, y se manejan con botones táctiles. Incluye además protección contra sobrecalentamiento y apagado automático, que desconecta el aparato si se alcanza una temperatura no permitida.

Qué platos permite y cómo se guarda

Su superficie calefactora mide 510 x 343 milímetros, espacio suficiente para colocar varios platos o fuentes a la vez. Funciona con vajilla de cerámica, vidrio, metal y plástico, aunque con los plásticos muy finos conviene vigilar que la temperatura sea la adecuada.

Al ser de silicona flexible, se enrolla y se asegura con un cierre de velcro, y viene con una bolsa para guardarla o llevarla a otra casa. Para limpiarla alcanza con pasar un paño húmedo cuando ya se haya enfriado.

Cuánto cuesta

Con la oferta del Black Week, el precio para la alfombrilla es de 19,99 euros, frente a los 26,99 anteriores.