Los conductores de patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal (VMP) deben cumplir desde el 1 de octubre de 2026 nuevas normas de circulación.

Los conductores de patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal (VMP) deben cumplir desde el 1 de octubre de 2026 nuevas normas de circulación. El Real Decreto 518/2026, publicado en el BOE el 26 de junio, modifica el Reglamento General de Circulación y se aplica en todo el territorio español.

Entre las novedades figuran la edad mínima de 15 años, el casco obligatorio y el chaleco reflectante de noche o con poca visibilidad. La DGT considera que no llevar casco ni chaleco es una infracción grave con una multa de 200 euros.

La edad mínima para conducir un patinete es de 15 años

El artículo 155 del Reglamento establece que los menores de quince años no pueden conducir VMP. Hasta ahora cada municipio fijaba su propia edad para circular con estos vehículos, y ahora el límite es común en todo el país.

Los ayuntamientos conservan la competencia para regular las vías y zonas por las que pueden circular los patinetes. Por eso, además de las normas estatales, hay que respetar las ordenanzas locales.

El artículo 155 del Reglamento establece que los menores de quince años no pueden conducir VMP.

Casco y chaleco reflectante: cuándo son obligatorios

Todos los conductores deben usar un casco de protección homologado o certificado, bien abrochado. Entre el ocaso y la salida del sol, o cuando la meteorología o el ambiente reduzcan la visibilidad, tienen que llevar un chaleco reflectante o, como mínimo, un elemento luminoso o reflectante visible a 150 metros.

Quienes usan el patinete como actividad profesional, como los repartidores, deben llevar casco y chaleco en todo momento, también de día.

Qué cambia en 2027 y fuera de la ciudad

El alumbrado encendido también durante el día se exigirá a partir del 1 de octubre de 2027, un año después de la entrada en vigor del real decreto.

Fuera de los núcleos urbanos, los VMP pueden circular por vías separadas del tráfico a motor, como las vías ciclistas, salvo que una señal lo prohíba.