Todos los mayores de 65 años pueden acceder a descuentos de hasta el 55% en ópticas, audífonos y transporte: cómo solicitar la tarjeta gratuita en Andalucía

Cumplir 65 años en Andalucía abre la puerta a una serie de beneficios económicos que permiten reducir los gastos cotidianos. La Junta de Andalucía pone a disposición de las personas mayores una tarjeta gratuita con la que pueden acceder a descuentos en transporte, productos ópticos, audífonos y establecimientos comerciales, entre otros servicios.

Se trata de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, un documento de carácter personal e intransferible que cuenta con dos modalidades en función de los ingresos del solicitante. Durante el primer semestre de 2026, más de 30.000 personas mayores obtuvieron esta tarjeta, según los datos oficiales de la Administración autonómica.

El programa cuenta con más de un millar de entidades y establecimientos colaboradores. Además, el Gobierno autonómico renovó por cuatro años el convenio con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y garantiza la continuidad de las bonificaciones en productos ópticos.

¿Qué descuentos tienen las personas mayores de 65 años en Andalucía?

La tarjeta permite acceder a diferentes prestaciones destinadas a reducir los gastos relacionados con la salud, la movilidad, la alimentación y el ocio. Algunas bonificaciones dependen de la modalidad del documento y de las condiciones de cada establecimiento adherido al programa.

La Junta de Andalucía ofrece una tarjeta gratuita que permite acceder a descuentos de hasta el 55% en productos ópticos, viajar a mitad de precio y disfrutar de diferentes prestaciones sociales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los principales beneficios se encuentran:

Transporte público: descuento del 50% en los billetes de autobuses interurbanos de empresas adheridas.

Ópticas: descuentos del 30% para los titulares de la tarjeta Verde y del 55% para los de la tarjeta Oro en los productos incluidos en el catálogo oficial.

Audífonos: bonificaciones que pueden alcanzar el 35%, según la modalidad y el convenio aplicable.

Servicio de comedor: descuento del 50% sobre el precio de referencia para los titulares de la tarjeta Oro.

Asesoramiento jurídico: atención gratuita sobre cuestiones relacionadas con herencias, pensiones y otros asuntos legales.

Ocio y turismo: descuentos en hoteles, balnearios, cines, espectáculos y actividades deportivas. Junta de Andalucía+4

Para disfrutar de estas ventajas, los beneficiarios deberán presentar la tarjeta junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) o un documento identificativo equivalente en los establecimientos colaboradores.

¿Cómo solicitar la tarjeta gratuita para mayores de 65 años en Andalucía?

La Junta de Andalucía establece dos requisitos generales para acceder a la tarjeta: haber cumplido los 65 años y residir en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma.

En el caso de la modalidad Oro, los solicitantes deberán acreditar, además, que sus ingresos personales del año anterior fueron inferiores al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El trámite es gratuito y puede realizarse durante todo el año a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía, en las oficinas de registro de las administraciones públicas o por correo postal.

La tarjeta tiene una validez de cinco años y su renovación es automática y gratuita, siempre que se mantengan los requisitos exigidos. Los titulares recibirán el nuevo documento en su domicilio y podrán resolver cualquier duda a través del teléfono gratuito 900 200 165.