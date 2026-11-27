La limpieza del cuarto de baño es una de las tareas domésticas que requiere mayor atención debido a la humedad, la acumulación de suciedad y la aparición de malos olores. Entre los productos que pueden facilitar esta labor se encuentra el bicarbonato de sodio, un ingrediente económico y presente en muchos hogares españoles.

Su composición y sus propiedades ligeramente abrasivas lo convierten en un aliado para la limpieza de diferentes superficies. En el caso del inodoro, su aplicación una vez por semana puede ayudar a desprender la suciedad superficial y neutralizar determinados olores.

Además, este producto permite complementar la rutina habitual de higiene del baño con un procedimiento sencillo que apenas requiere unos minutos y el uso de una escobilla.

Para qué sirve poner bicarbonato de sodio dentro del inodoro una vez por semana

El bicarbonato de sodio es una sustancia ligeramente alcalina que facilita la eliminación de determinados residuos acumulados en las superficies. Su textura granulada también favorece el desprendimiento de la suciedad mediante el cepillado de la cerámica.

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos Shutterstock

Otra de sus propiedades es su capacidad para neutralizar algunos compuestos ácidos responsables de los malos olores. Por este motivo, su uso periódico puede contribuir a mantener el inodoro limpio y reducir los olores desagradables.

Para garantizar una higiene adecuada, conviene complementar este procedimiento con productos específicos para la desinfección del baño y la eliminación de las incrustaciones de cal.

Cómo utilizar correctamente el bicarbonato de sodio para limpiar el inodoro

Para aprovechar las propiedades de este ingrediente, basta con distribuir unas cucharadas de bicarbonato por las paredes interiores del inodoro, especialmente en aquellas zonas donde se acumula mayor cantidad de suciedad.

El procedimiento consta de cuatro pasos:

Espolvorear entre dos y tres cucharadas de bicarbonato de sodio dentro del inodoro.

Dejar actuar el producto durante aproximadamente 15 minutos.

Frotar las paredes interiores y los bordes con una escobilla.

Tirar de la cadena para eliminar los restos de bicarbonato y suciedad.