Para entregar la cartilla militar en los módulos instalados durante enero, los aspirantes deben presentar copia de su acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y CURP.

Según la Ley del Servicio Militar con última modificación en el DOF, el 18 de mayo de 2022, en su artículo 11 reza que “todos los mexicanos de edad militar de acuerdo con el artículo 5o. tienen la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en nuestros consulados en el extranjero, en las fechas que designe la Secretaría de la Defensa Nacional”.

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno de México, el sorteo se realizará uno de los domingos del mes de noviembre y todos los inscritos al Servicio Militar Castrense en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento deberán estar presentes ante el llamado que definirá su situación militar por medio del sorteo que tiene como mecanismo la sección manual por medio de las bolas blanca, azul y negra.

El día de la convocatoria dependerá de cada Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así que dependiendo la ciudad o el municipio, habrán quienes ya hayan tenido su sorteo o quienes lo vayan a tener.

Si el trámite inicial se realizó en otra alcaldía, municipio o en el extranjero, el interesado deberá tramitar previamente un "Aviso de Cambio de Domicilio" ante la Zona Militar correspondiente. Gobierno de México

Qué significan los colores de las bolas en los sorteos para el Servicio Militar Obligatorio

Cada ayuntamiento o alcaldía hará el llamado a los inscriptos al Servicio Militar que estén entre los 18 y 40 años elegibles para hacer parte de las filas del Ejército Mexicano.

“Los sorteos serán públicos, verificándose en presencia de los inspectores militares que en cada caso se nombren; una vez reunida para el sorteo la Junta Municipal de Reclutamiento hará comparecer a todos los individuos que aparezcan en las listas respectivas, por sí o por su representante legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia”, dice el artículo 46 de la Ley del Ejército.

En una ánfora hay tres colores de bolas, blancas, azules y negras. Quienes saquen la bola azul o blanca serán reclutados para la defensa del país. en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana.

Quienes hayan sacado la bola negra quedarán a disposición en “las comandancias de Zona Militar ubicadas en los diferentes Estados del País”, indica el Gobierno de México; es decir, el varón no asiste a sesiones de adiestramiento físico ni instrucción militar; únicamente entrega su precartilla en enero y la recoge liberada en diciembre .

No asistir al sorteo no exime a hombre de prestar el servicio militar, no hacerlo autónomamente las autoridades militares asignan de forma directa la bola blanca. “los que no hayan acudido al mismo, los cuales son considerados como Bola Blanca”, dice el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bola Blanca : reclutados para el Ejército Mexicano o Fuerza Aérea Mexicana

Bola Azul : reclutados para Secretaría de Marina

Bola Negra: Queda a disponibilidad de Defensa para el Ejército Mexicano quedan

¿Quénes son reservistas en el Ejército Militar de México?

De acuerdo a la Ley del Ejército, el artículo 5, el Servicio de las Armas se deberá presentar de forma obligatoria por un año en el Ejército activo para los mayores de 18 años, y detalla lo siguiente:

Hasta los 30 años, en la 1a. Reserva.

Hasta los 40 años, en la 2a. Reserva.

Las clases y oficiales servirán en la 1a. Reserva hasta los 33 y 36 años respectivamente y hasta los 45 y 50 en la 2a. Reserva.

A partir de 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional se divide en dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, en un horario de 07:00 a 13:00 horas. Sedena

El reclutamiento de los hombres seleccionados en el Ejército Mexicano se hará en enero

De acuerdo con los lineamientos oficiales, la fase de reclutamiento “se realiza los fines de semana (sábados y domingos) del mes de enero de cada año”.

Durante estas jornadas, el personal militar instala puestos de recepción en cada Junta Municipal y Alcaldía de Reclutamiento, operando en un horario “de 0800 a 1300 Hrs.”, con el objetivo de que los jóvenes alistados, anto de la clase correspondiente como remisos, acudan a entregar su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional tras haber obtenido “Bola Blanca, Azul o Negra durante el sorteo”.

El documento oficial advierte que el llamado aplica “inclusive, para los que no hayan acudido al mismo, los cuales son considerados como Bola Blanca”, al tiempo que extiende “la invitación a Mujeres Mexicanas de 18 años, para que de forma voluntaria participen en el Programa General de Adiestramiento del S.M.N.”.

Además de las sesiones sabatinas, los jóvenes tienen la opción de cumplir su servicio encuadrados en una Compañía del Servicio Militar Nacional durante tres meses, de lunes a viernes y sábados hasta las 11:00 horas. Shutterstock

Requisitos para entregar la cartilla militar y detalles del adiestramiento en 2026

Para formalizar la entrega del documento en los módulos instalados, los aspirantes deben cumplir con requisitos específicos, ya que los integrantes de los puestos de recepción solicitan, además de la precartilla, copias de su “Acta de nacimiento”, “Identificación Oficial con fotografía” y “C.U.R.P.”.

Asimismo, en caso de que el trámite inicial se haya realizado en otra demarcación o en el extranjero, el interesado deberá gestionar previamente un “Aviso de Cambio de Domicilio” ante la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar de su nueva residencia, anexando también un “Comprobante del nuevo domicilio”.

Una vez concluida la recepción documental en enero, el proceso da paso a la fase de adiestramiento, la cual a partir de 2026 “constará de 2 escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas (3 meses), en un horario de 0700 a 1300 horas”.

En estos centros de capacitación ubicados en unidades militares, tanto los hombres seleccionados como las mujeres voluntarias reciben instrucción sobre “los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente”, existiendo también la modalidad de cumplir el servicio “encuadrado en una Compañía del Servicio Militar Nacional, durante tres meses, en forma interna de lunes a viernes y sábados hasta las 1100 horas”.