El Gobierno de España prevé promover 150.000 viviendas durante 2026, una cifra que refleja la recuperación de los ritmos de construcción de años anteriores, según aseguró la secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias.

Sin embargo, esta previsión todavía se encuentra lejos del déficit de 750.000 viviendas que cifra el Banco de España. Además, el portal inmobiliario Fotocasa anticipó nuevas subidas en los precios de compra y alquiler para 2027, según ha recogido EFE.

El Gobierno prevé promover 150.000 viviendas en 2026

Durante un encuentro informativo organizado por la Fundación Alternativas, Leire Iglesias aseguró que en esta legislatura se han recuperado ritmos de construcción de tiempos pasados, según informó EFE.

La secretaria de Estado abogó por cambiar “radicalmente” el modelo de política de vivienda para que sea un derecho fundamental y aseguró que cada generación vive su propia crisis habitacional, aunque actualmente el principal problema es la falta de oferta.

Además, reconoció que el porcentaje de vivienda pública en España, del 3%, está muy lejos de la media europea. También recordó que se han construido 6 millones de viviendas protegidas con financiación pública que se han ido perdiendo por un beneficio especulativo e individual.

Por ello, consideró que hay que aprender de los errores y proteger permanentemente las viviendas construidas con esfuerzo público.

Asimismo, defendió que la Ley de Vivienda funciona “muy bien” y planteó la necesidad de destinar el 1% del PIB a políticas de vivienda, establecer topes a los precios, agilizar la concesión de licencias y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan.

Por último, acusó a las administraciones gobernadas por el PP de “boicotear” la Ley de Vivienda y favorecer la vivienda como negocio.

Fotocasa anticipa nuevas subidas de precios y menos hipotecas en 2027

Por su parte, Fotocasa pronostica que los precios de la vivienda en España seguirán al alza en 2027, aunque a un ritmo menor que en años anteriores, mientras que el número de operaciones descenderá por el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Según informó EFE, la compañía explica que este descenso en las compraventas provocará que parte de la demanda se desplace hacia el alquiler, lo que impulsará los precios al unirse al desequilibrio de ese mercado.

Fotocasa destaca que las compraventas cerrarán 2026 por encima de las 660.000 operaciones, frente a las 700.000 de 2025, mientras que para 2027 prevé alrededor de 600.000.

En cuanto a las hipotecas, estima que 2026 cerrará con unas 490.000 operaciones, aunque en 2027 podrían moderarse hasta aproximadamente 440.000.

Fotocasa prevé que el precio de la vivienda de segunda mano cierre 2026 en torno a los 3160 euros por metro cuadrado, un 11 % más que en 2025. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto subirán los precios de la vivienda y del alquiler en 2027

Fotocasa prevé que el precio de la vivienda de segunda mano cierre 2026 en torno a los 3160 euros por metro cuadrado, un 11 % más que en 2025. Para 2027, anticipa una nueva subida cercana al 8 %.

Lo mismo ocurrirá con el alquiler, ya que se espera que en 2026 cierre por encima de los 14,50 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual cercano al 3%. Mientras tanto, para 2027 se espera un aumento de alrededor del 8%.

En este escenario, los jóvenes y las familias con rentas medias o bajas serán quienes encuentren mayores dificultades para acceder a la propiedad.

Fotocasa también advierte de una caída del 15% en la oferta de alquiler de larga duración desde el 1 de octubre y reclama un pacto por la vivienda estable para evitar “una crisis habitacional sin precedentes”.