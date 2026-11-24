La frase aparece en las primeras páginas del Grand dictionnaire de cuisine, la obra sobre cocina que Dumas escribió junto al chef Denis-Joseph Vuillemot.

Alexandre Dumas, el escritor que convirtió a d’Artagnan en un personaje universal en Los tres mosqueteros, dedicó su último libro a una actividad cotidiana: comer.

La frase aparece en las primeras páginas del Grand dictionnaire de cuisine, la obra sobre cocina que Dumas escribió junto al chef Denis-Joseph Vuillemot: “Solo el salvaje come por necesidad. El civilizado, por gula”. En francés dice: “Seulement, sauvage, il mange par besoin. Civilisé, il mange par gourmandise”.

Qué distingue al salvaje del civilizado

Dumas sostiene que el hombre, nazca donde nazca, tiene que comer, y que esa preocupación es común al salvaje y al civilizado. La diferencia está en el motivo: el primero come por necesidad y el segundo por gourmandise, una palabra que en español se traduce como gula y que también abarca el placer de los buenos alimentos.

El autor agrega que el salvaje no necesita que le despierten el apetito, y por eso aclara que escribe el libro para el hombre civilizado.

Dumas sostiene que el hombre, nazca donde nazca, tiene que comer, y que esa preocupación es común al salvaje y al civilizado. Shutterstock

Las tres clases de apetito

Dumas distingue tres clases de apetito. El primero es el de quien está en ayunas: una sensación imperiosa que no discrimina entre alimentos. El segundo aparece cuando alguien se sienta a la mesa sin hambre y, tras probar un plato exquisito, confirma el proverbio “el apetito viene comiendo”.

El tercero surge al final de la comida, cuando el comensal sobrio estaba a punto de levantarse y aparece un plato delicioso que lo retiene. Dumas lo describe como una última tentación de la sensualidad.

Eva, Proserpina y los siete pecados capitales

Dumas recuerda que los teólogos colocaron la gula entre los siete pecados capitales y cita a Montaigne, que la llamaba “science de la gueule”. Atribuye los primeros ejemplos de gula a dos mujeres: Eva, por comer una manzana en el Paraíso, y Proserpina, por comer una granada en el infierno.

El libro, publicado por Alphonse Lemerre en 1873, supera las 1150 páginas. Dumas murió en diciembre de 1870, antes de verlo impreso.