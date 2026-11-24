Alexandre Dumas, el escritor que convirtió a d’Artagnan en un personaje universal en Los tres mosqueteros, dedicó su último libro a una actividad cotidiana: comer.
La frase aparece en las primeras páginas del Grand dictionnaire de cuisine, la obra sobre cocina que Dumas escribió junto al chef Denis-Joseph Vuillemot: “Solo el salvaje come por necesidad. El civilizado, por gula”. En francés dice: “Seulement, sauvage, il mange par besoin. Civilisé, il mange par gourmandise”.
Qué distingue al salvaje del civilizado
Dumas sostiene que el hombre, nazca donde nazca, tiene que comer, y que esa preocupación es común al salvaje y al civilizado. La diferencia está en el motivo: el primero come por necesidad y el segundo por gourmandise, una palabra que en español se traduce como gula y que también abarca el placer de los buenos alimentos.
El autor agrega que el salvaje no necesita que le despierten el apetito, y por eso aclara que escribe el libro para el hombre civilizado.
Las tres clases de apetito
Dumas distingue tres clases de apetito. El primero es el de quien está en ayunas: una sensación imperiosa que no discrimina entre alimentos. El segundo aparece cuando alguien se sienta a la mesa sin hambre y, tras probar un plato exquisito, confirma el proverbio “el apetito viene comiendo”.
El tercero surge al final de la comida, cuando el comensal sobrio estaba a punto de levantarse y aparece un plato delicioso que lo retiene. Dumas lo describe como una última tentación de la sensualidad.
Eva, Proserpina y los siete pecados capitales
Dumas recuerda que los teólogos colocaron la gula entre los siete pecados capitales y cita a Montaigne, que la llamaba “science de la gueule”. Atribuye los primeros ejemplos de gula a dos mujeres: Eva, por comer una manzana en el Paraíso, y Proserpina, por comer una granada en el infierno.
El libro, publicado por Alphonse Lemerre en 1873, supera las 1150 páginas. Dumas murió en diciembre de 1870, antes de verlo impreso.