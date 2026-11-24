La semana estará marcada por la inestabilidad, con varios episodios de lluvia y un ambiente cada vez más frío en buena parte del país. Imagen ilustrativa.

El martes 24 de noviembre llegará un cambio de tiempo a España por el paso de un frente que dejará lluvias en amplias zonas de la península. La Agencia de Meteorología (Aemet) ha anunciado que las precipitaciones serán más intensas en Galicia, el norte de Cáceres y el sur de Ávila, donde podrán estar acompañadas de tormentas. El sureste será una de las pocas zonas que quedarán al margen de este episodio.

Además de las lluvias, se espera un descenso de las temperaturas diurnas en el norte, el oeste y el centro peninsular, junto con una bajada de la cota de nieve. El frío también marcará el resto de la semana, con nuevas precipitaciones, fuertes rachas de viento y heladas en distintas comunidades, informó la agencia de noticias EFE.

Dónde lloverá con más intensidad el martes 24 de noviembre y qué zonas tendrán nieve

El paso del frente dejará precipitaciones en buena parte de la península. Galicia será una de las comunidades más afectadas, con lluvias que podrán alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de tormentas. También se esperan acumulados importantes en el norte de la provincia de Cáceres y en el sur de Ávila.

La cota de nieve se situará entre los 1200 y los 1400 metros en la cordillera Cantábrica. En su parte occidental, las nevadas podrán ser copiosas. Por su parte, en el sistema Central nevará por encima de los 1700 metros.

El descenso térmico será especialmente notable en el norte, el oeste y el centro de España. Ciudades como Burgos, León, Salamanca y Madrid no alcanzarán los 10 grados de máxima. En cambio, las temperaturas subirán ligeramente en el sureste, donde Murcia llegará a los 22 grados y Palma de Mallorca alcanzará los 20 grados.

El avance de una borrasca favorecerá la entrada de aire frío y provocará un nuevo descenso de las temperaturas durante los próximos días. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Miércoles y jueves: llegan más frío, lluvias y fuertes rachas de viento

El miércoles, después del paso del frente, se formará una borrasca sobre Francia que favorecerá la entrada de aire frío en España. Esta situación provocará un nuevo descenso de las temperaturas, especialmente de las mínimas. Las máximas también bajarán en el extremo norte y en la mitad oriental peninsular.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la mitad norte, con mayor intensidad en el Cantábrico y los Pirineos occidentales. En estas zonas, los acumulados podrán ser importantes y las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas. En el centro y el sur también podrá llover, aunque con menor probabilidad.

El viento soplará con mucha fuerza en el norte y el este de la península y en Baleares, lo que aumentará la sensación de frío. Además, se esperan heladas débiles en el interior. Teruel amanecerá a 0 grados y las máximas quedarán por debajo de los 10 grados en zonas del interior norte y centro.

El jueves continuará la inestabilidad en el extremo norte peninsular y en Baleares. Las lluvias serán más abundantes en el Cantábrico oriental y podrán aparecer de forma ocasional en el interior, especialmente en las zonas de montaña.

Las temperaturas nocturnas seguirán bajando y habrá heladas en el interior de la mitad norte y en la zona centro. Las máximas apenas experimentarán cambios, con valores inferiores a los 10 grados en áreas de la meseta norte y del centro peninsular. En el resto del interior serán algo más elevadas, mientras que en las costas rondarán los 15 grados.