Cuando una persona muere sin testamento, sus bienes no quedan sin dueño ni se reparten según lo que decidan los familiares.

Cuando una persona muere sin testamento, sus bienes no quedan sin dueño ni se reparten según lo que decidan los familiares. En esos casos de herencia sin testamento entra en funcionamiento la sucesión intestada o abintestato, un sistema previsto por el Código Civil que establece quiénes son los herederos y en qué orden reciben el patrimonio.

Alcanza a todos los bienes de la herencia, como cuentas bancarias, viviendas, locales, terrenos y vehículos, aunque antes de repartirlos hay que identificar también las deudas del fallecido.

Quién hereda primero

Según el artículo 930, la sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente. Los hijos heredan por partes iguales, de modo que, si hay tres, cada uno recibe un tercio. Si uno murió antes que el fallecido, sus hijos ocupan su lugar por derecho de representación.

Si no hay descendientes, heredan los ascendientes: los padres, por partes iguales, y después los abuelos.

En esos casos de herencia sin testamento entra en funcionamiento la sucesión intestada o abintestato. Shutterstock

Qué derechos tiene el cónyuge viudo y quién sigue

Si concurre con hijos, el cónyuge no separado tiene derecho al usufructo del tercio de mejora, y con ascendientes, al usufructo de la mitad de la herencia. Solo hereda en pleno dominio cuando no hay ascendientes ni descendientes.

Después vienen los hermanos y, si no los hay, los demás parientes colaterales hasta el cuarto grado. Si no existe ningún familiar con derecho, el artículo 956 establece que hereda el Estado, y la Administración puede ser declarada heredera abintestato cuando no aparece ninguno.

Cómo se reparten las cuentas y la vivienda

Para acreditar quiénes son los herederos hay que tramitar ante notario una declaración de herederos abintestato, con el certificado de defunción y el de últimas voluntades. Hasta entonces el banco no entrega el dinero, y ser autorizado en una cuenta no equivale a ser heredero.

Una vivienda puede quedar en copropiedad, adjudicarse a un heredero que compense a los demás o venderse para repartir el importe. El Impuesto sobre Sucesiones se liquida en seis meses, con posibilidad de prórroga y depende de cada comunidad autónoma.