La Ley 39/2015 establece en su artículo 68 que, si la solicitud no va acompañada de los documentos preceptivos, la Administración requiere al interesado que los aporte en un plazo de diez días.

La Seguridad Social exige tres documentos en todos los casos a quienes tramitan una pensión de jubilación: la acreditación de identidad, la documentación que acredita las medidas de apoyo y la que acredita la representación. Así lo detalla el formulario oficial J-6, versión 54, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La Ley 39/2015 establece en su artículo 68 que, si la solicitud no va acompañada de los documentos preceptivos, la Administración requiere al interesado que los aporte en un plazo de diez días.

El documento de identidad

Los españoles presentan el DNI. Los extranjeros presentan la TIE o el pasaporte, o el documento de identidad de su país, junto con el NIE que exige la Agencia Tributaria a efectos del pago.

Este documento corresponde al solicitante y también a los representantes, guardadores de hecho, curadores o defensores judiciales y otras personas que figuren en la solicitud.

Los españoles presentan el DNI. Los extranjeros presentan la TIE o el pasaporte, o el documento de identidad de su país, junto con el NIE que exige la Agencia Tributaria a efectos del pago. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Medidas de apoyo y representación

Cuando la solicitud la presenta una persona que presta medidas de apoyo a alguien con discapacidad, debe entregar la documentación que acredite ese apoyo: el empadronamiento o la prueba de convivencia en el caso del guardador de hecho, y la resolución judicial en el del curador o el defensor judicial.

El tercer documento es el que acredita la representación cuando otra persona hace el trámite. Los apoderados inscritos en el registro electrónico de apoderamientos no necesitan aportarlo.

Plazos y cómo se presenta

Si faltan documentos, el INSS requiere que se presenten en diez días desde el día siguiente a la notificación. Sin los documentos de identidad, representación o apoyo, se entiende que la persona desiste de su petición.

La solicitud puede hacerse a través del Portal de Prestaciones de la Seguridad Social, en un CAISS con cita previa o por correo ordinario a la Dirección Provincial más cercana. El INSS tiene 90 días para resolver y notificar, según el Real Decreto 286/2003.