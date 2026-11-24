La medida figura en el artículo 5.Dos del Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el 7 de octubre de 2026, que añade a la Ley de Enjuiciamiento Civil una enervación extraordinaria del desahucio. Fuente: Shutterstock.

Las administraciones públicas deberán intervenir económicamente en los desahucios por impago de alquiler cuando el inquilino esté en situación de vulnerabilidad económica: ofrecen una vivienda alternativa o, si no pueden, pagan o consignan la deuda.

La medida figura en el artículo 5.Dos del Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el 7 de octubre de 2026, que añade a la Ley de Enjuiciamiento Civil una enervación extraordinaria del desahucio.

Dos meses para ofrecer vivienda o pagar

Una vez acreditada la vulnerabilidad, la situación se comunica a la Administración competente, que dispone de dos meses, plazo máximo e improrrogable, para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o, en su defecto, pagar o consignar judicialmente la deuda. Durante ese plazo se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.

El pago comprende la totalidad de las cantidades reclamadas, las devengadas hasta el pago o la consignación y las costas procesales a favor del demandante. Si se abona todo en plazo, la acción queda enervada, el procedimiento termina y el contrato de alquiler sigue vigente.

Cuando transcurre el plazo sin vivienda alternativa ni pago, la Administración queda subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si pasan dos meses, la deuda es de la Administración

Cuando transcurre el plazo sin vivienda alternativa ni pago, la Administración queda subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario. No habrá lanzamiento y el contrato continúa vigente mientras persista la vulnerabilidad económica.

Esta intervención se suma a la suspensión extraordinaria que los inquilinos pueden solicitar al acreditar vulnerabilidad económica y falta de alternativa habitacional.

Qué desahucios alcanza y quién asume el coste

La regla rige en los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas con vulnerabilidad acreditada, y excluye los supuestos del artículo 2.1 del propio decreto-ley. El artículo 2 regula, hasta el 31 de diciembre de 2030, la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La Administración General del Estado compensa a las comunidades autónomas, incluidas el País Vasco y Navarra, por el coste de esta obligación, con excepción de los intereses de demora por un pago tardío.