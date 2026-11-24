A pocos días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las últimas encuestas electorales dibujan dos escenarios completamente distintos para el futuro político de España. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE de Pedro Sánchez casi diez puntos por encima del Partido Popular (PP), en contraste con los sondeos que anticipan una mayoría parlamentaria de la derecha.

El lunes 23 de noviembre, último día en el que la legislación electoral permite publicar encuestas antes de los comicios, los principales medios españoles difundieron sus estimaciones de voto. La mayoría coincide en que Alberto Núñez Feijóo podría llegar a La Moncloa con el apoyo de Vox.

Por su parte, el organismo público dirigido por Félix Tezanos refuerza las expectativas del presidente del Gobierno de revalidar su mandato. La diferencia entre los pronósticos reavivó las críticas del PP hacia el CIS en la recta final de la campaña electoral, según informó EFE.

Qué dice la última encuesta del CIS antes de las elecciones del 29 de noviembre

El barómetro de noviembre del CIS otorga al PSOE una estimación de voto del 34,4%, frente al 24,7% del Partido Popular. La diferencia de 9,7 puntos porcentuales consolida la ventaja socialista en el estudio, que se realizó entre el 10 y el 17 de noviembre, antes del debate electoral entre Sánchez y Feijóo, sobre una muestra de 8034 entrevistas.

Vox se mantiene como tercera fuerza política, con un 15,6% de los sufragios, seguido de Frente Amplio, con un 5,7%. Respecto al macrosondeo anterior del CIS, los socialistas avanzan 1,1 puntos, mientras que el PP retrocede 0,8 puntos y la formación de Santiago Abascal pierde 2,8 puntos.

Fuente: CIS

El estudio también revela que el 81,9% de los encuestados asegura que acudirá a las urnas con total seguridad. En cuanto a la preferencia por el próximo presidente del Gobierno, Sánchez lidera con un 31,6%, frente al 17,4% de Feijóo y el 9,9% de Abascal.

Ficha técnica del estudio:

Organismo: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Trabajo de campo: del 10 al 17 de noviembre de 2026.

Muestra: 8034 entrevistas.

Ámbito: nacional, incluidas Ceuta y Melilla.

Error muestral: ±1,1%.

Nivel de confianza: 95,5%.

Por qué el resto de las encuestas anticipa un Gobierno de PP y Vox

Los sondeos publicados por El País, El Mundo, La Vanguardia, La Razón y El Español presentan un escenario electoral diferente al del organismo público. Todos sitúan al PP como primera fuerza política, con una estimación de voto entre el 30,3% y el 31,9%, mientras que el PSOE oscila entre el 27,2% y el 30,9%.

Partido Último CIS Sondeos privados PSOE 34,4% 27,2%-30,9% PP 24,7% 30,3%-31,9%

Aunque las encuestas privadas reflejan una recuperación del PSOE durante la campaña, sus proyecciones apuntan a que el PP y Vox superarían con holgura los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

La disparidad de resultados provocó una nueva reacción del Partido Popular contra el organismo dirigido por Tezanos. Mientras tanto, desde el PSOE interpretan el último barómetro como un respaldo a las posibilidades de que Sánchez continúe al frente del Ejecutivo.

Con la publicación de las últimas encuestas y el inicio del periodo de prohibición de difusión de sondeos electorales, la campaña entra en su fase decisiva. El próximo domingo las urnas determinarán cuál de los dos escenarios se aproxima más a la voluntad de los españoles.