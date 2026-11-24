El Gobierno español ha presentado nuevas ayudas destinadas a facilitar la movilidad de estudiantes de grado dentro de España.

El Gobierno español ha presentado nuevas ayudas destinadas a facilitar la movilidad de estudiantes de grado dentro de España dentro del curso académico 2026-2027. Específicamente, la iniciativa forma parte del programa de becas Luisa de Medrano, que recupera el espíritu de las becas Séneca -suprimidas en 2013- y rinde homenaje a la escritora y humanista del Renacimiento español.

Las bases reguladoras del programa se publicaron originalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de agosto de 2026, seguidas por una modificación el 9 de noviembre y el extracto de la convocatoria el 17 de noviembre.

La convocatoria oficial para el curso 2026-2027 ofrece un total de 2300 becas con una dotación de 900 euros mensuales, destinadas a cubrir los gastos de estancia y desplazamiento.

Quiénes pueden solicitar las ayudas de 900 euros para estudiantes universitarios

El programa de becas está destinado a los siguientes beneficiarios, que tienen que cumplir una serie de requisitos:

Estudiantes universitarios: deben estar matriculados en una titulación oficial de grado en modalidad presencial de una universidad española.

Programa SICUE : el requisito es haber obtenido una plaza de movilidad correspondiente al curso 2026-2027.

Créditos académicos: deben haber superado al menos 60 créditos en la universidad de origen y estar matriculados en un mínimo de 30.

Expediente: deben contar con una nota media igual o superior a 5.

Cambio de domicilio: realizar la movilidad hacia una universidad de otra provincia y en una localidad diferente de la de empadronamiento, lo que deberá implicar un cambio efectivo de residencia.

Más allá de estas exigencias, el Gobierno ha especificado que 115 de las 2300 ayudas están reservadas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33%.

Respecto a las cuantías, las ayudas pueden alcanzar distintos importes máximos según la duración de la estadía: 4500 euros para un medio curso de cinco meses, y un total de 8100 para un curso completo de nueve meses .

Cómo solicitar las ayudas y hasta cuándo hay plazo

Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente a través de la sede del Ministerio. A su vez, las postulaciones están habilitadas desde el 18 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2026, según la ficha oficial de la convocatoria.

Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente a través de la sede del Ministerio, desde el 18 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2026. Fuente: Magnific

Para solicitar la ayuda, se deben seguir una serie de pasos sencillos:

Acceder a la página oficial de las becas Luisa de Medrano. Seleccionar “acceso a la solicitud” y completar el formulario electrónico. Identificarse y firmar mediante DNI electrónico, certificado digital o las credenciales habilitadas por la sede. Adjuntar la documentación requerida y presentar la solicitud dentro del plazo.