El Real Decreto 896/2003 establece una regla específica para quienes pierden o sufren el robo de su pasaporte en vigor más de una vez: el primer duplicado conserva la fecha de vigencia del documento extraviado y, en los extravíos o sustracciones posteriores, la validez de los duplicados se limita a seis meses.
La medida figura en el artículo 5.5 del reglamento que regula la expedición del pasaporte ordinario, con la redacción dada por el Real Decreto 411/2014, vigente desde el 26 de junio de 2014.
Qué pasa con el primer duplicado
Cuando se pierde o se sustrae un pasaporte en vigor, el titular puede solicitar un duplicado. La norma establece que la validez del primer duplicado queda limitada a la fecha de vigencia que tuviera el pasaporte extraviado.
Por ejemplo, si el pasaporte original caducaba dentro de tres años, el primer duplicado no recupera un periodo completo de validez: conserva ese mismo vencimiento.
Qué ocurre con los duplicados posteriores
Desde la segunda pérdida o sustracción, la validez de los duplicados se limita a seis meses, un periodo muy inferior al ordinario. El pasaporte tiene una validez improrrogable de cinco años para los menores de 30 años y de diez años para quienes han cumplido esa edad, y de dos años para los menores de cinco.
El artículo 5 prevé esta limitación para los duplicados posteriores, con independencia de los años de vigencia que le quedaran al documento anterior.
Qué debe hacer el titular
El artículo 7 obliga a informar de inmediato del hurto o extravío a la comisaría de Policía, al puesto de la Guardia Civil más próximo o, en el extranjero, a la representación diplomática o consular de España. El incumplimiento puede dar lugar a la sanción correspondiente.
En España, el duplicado lo expiden los órganos de la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior. En el extranjero, lo hacen las representaciones diplomáticas y consulares.