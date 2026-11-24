La medida figura en el artículo 5.5 del reglamento que regula la expedición del pasaporte ordinario.

El Real Decreto 896/2003 establece una regla específica para quienes pierden o sufren el robo de su pasaporte en vigor más de una vez: el primer duplicado conserva la fecha de vigencia del documento extraviado y, en los extravíos o sustracciones posteriores, la validez de los duplicados se limita a seis meses.

La medida figura en el artículo 5.5 del reglamento que regula la expedición del pasaporte ordinario, con la redacción dada por el Real Decreto 411/2014, vigente desde el 26 de junio de 2014.

Qué pasa con el primer duplicado

Cuando se pierde o se sustrae un pasaporte en vigor, el titular puede solicitar un duplicado. La norma establece que la validez del primer duplicado queda limitada a la fecha de vigencia que tuviera el pasaporte extraviado.

Por ejemplo, si el pasaporte original caducaba dentro de tres años, el primer duplicado no recupera un periodo completo de validez: conserva ese mismo vencimiento.

En España, el duplicado del pasaporte lo expiden los órganos de la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior. En el extranjero, lo hacen las representaciones diplomáticas y consulares. Shutterstock

Qué ocurre con los duplicados posteriores

Desde la segunda pérdida o sustracción, la validez de los duplicados se limita a seis meses, un periodo muy inferior al ordinario. El pasaporte tiene una validez improrrogable de cinco años para los menores de 30 años y de diez años para quienes han cumplido esa edad, y de dos años para los menores de cinco.

El artículo 5 prevé esta limitación para los duplicados posteriores, con independencia de los años de vigencia que le quedaran al documento anterior.

Qué debe hacer el titular

El artículo 7 obliga a informar de inmediato del hurto o extravío a la comisaría de Policía, al puesto de la Guardia Civil más próximo o, en el extranjero, a la representación diplomática o consular de España. El incumplimiento puede dar lugar a la sanción correspondiente.

En España, el duplicado lo expiden los órganos de la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior. En el extranjero, lo hacen las representaciones diplomáticas y consulares.