Los mayores de 80 años podrán acceder a dentaduras postizas gratis hasta julio de 2027 en Madrid

La Comunidad de Madrid ha renovado su compromiso con la salud bucodental de las personas mayores. El Gobierno autonómico ha prorrogado hasta julio de 2027 el programa que permite a los residentes de 80 años o más acceder de forma gratuita a distintos tratamientos odontológicos, entre ellos, la colocación de dentaduras postizas completas.

La iniciativa forma parte del convenio que la Administración regional mantiene con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM). El acuerdo garantiza la continuidad del servicio por tercer año consecutivo.

El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la atención odontológica, mejorar la capacidad masticatoria de las personas mayores y favorecer su calidad de vida. Además, supone un alivio económico para quienes necesitan afrontar el coste de una prótesis dental.

Qué tratamientos dentales gratuitos cubre la Comunidad de Madrid para los mayores de 80 años

Según informó la Comunidad de Madrid el pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo autonómico ha destinado cerca de seis millones de euros a financiar tratamientos bucodentales para la población infantil y las personas mayores.

Es esencial realizar visitas regulares al dentista para limpiezas profesionales y chequeos. Fuente: Shutterstock

En el caso de los ciudadanos de 80 años o más, el convenio establece las siguientes prestaciones y cuantías, que corren a cargo del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS):

Prótesis dental completa superior e inferior: 800 euros.

Prótesis dental completa de una sola arcada: 400 euros.

Empaste simple: 36 euros.

Empaste complejo o gran reconstrucción dental: 50 euros.

Limpieza bucodental o tartrectomía: 45 euros.

Estas cantidades corresponden al importe que la Administración abona por cada intervención. De esta manera, los beneficiarios pueden acceder a los tratamientos contemplados en el programa sin coste alguno, siempre que exista una indicación clínica por parte de los profesionales sanitarios.

La cobertura se limita a las prestaciones recogidas en el convenio, entre las que quedan excluidos los implantes dentales y las endodoncias.

¿Qué requisitos deben cumplir los mayores de 80 años para solicitar las dentaduras postizas gratis?

Para acceder a este beneficio, los interesados deben tener al menos 80 años, residir en la Comunidad de Madrid y presentar alguna de las condiciones clínicas contempladas en el programa de salud bucodental.

El primer paso consiste en solicitar una cita con el dentista de Atención Primaria y acudir a una de las 86 Unidades de Salud Bucodental (USBD) de la sanidad pública madrileña. Allí, el profesional evaluará las necesidades del paciente y determinará qué tratamiento requiere.

Una vez autorizada la intervención, el beneficiario podrá elegir libremente entre los dentistas y las clínicas adheridas al convenio. El documento de derivación tendrá una validez de 30 días, por lo que deberá acudir a la primera consulta dentro de ese plazo.

Asimismo, quienes necesiten una dentadura postiza tendrán derecho a elegir al protésico dental. La relación de profesionales y establecimientos participantes se puede consultar en la página web oficial del COEM.