Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez protagonizan una compleja dinámica de tres tercios en el tablero electoral.

La campaña electoral por las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre entra en su recta final. Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno afrontan las últimas jornadas de actos electorales tras la publicación de las encuestas y el debate entre los portavoces parlamentarios de ocho formaciones políticas.

Los sondeos publicados el lunes coinciden en situar al Partido Popular (PP) como primera fuerza política y apuntan a una posible mayoría con Vox. Sin embargo, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga la victoria al PSOE.

En este escenario, Pedro Sánchez refuerza su discurso social, Alberto Núñez Feijóo prepara su desembarco en Andalucía, Santiago Abascal suspende temporalmente su caravana electoral y Ada Colau reivindica las medidas impulsadas durante el Gobierno de coalición.

Pedro Sánchez refuerza su estrategia electoral con nuevas medidas sociales

El PSOE encara los últimos días de campaña con una nueva promesa electoral para crear un impuesto a los ultrarricos y la reivindicación de las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros.

Entre ellas figuran:

La ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días.

La ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores hasta las 20 semanas.

La prórroga de las ayudas al transporte público.

La prórroga del impuesto a la banca.

Un nuevo reglamento sobre la información que reciben las mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El presidente del Gobierno y candidato socialista también ha centrado parte de su mensaje en la movilización del voto femenino, en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Asimismo, Sánchez ha reclamado una mayoría “contundente y amplia” para que PP y Vox “no tengan ningún margen para poner en cuestión el resultado electoral”.

El candidato socialista participa este martes en dos mítines en Huesca y Barcelona. En este último estará acompañado por Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña.

Feijóo elige Andalucía para cerrar la campaña electoral del PP

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, cerrará su campaña electoral el viernes 27 de noviembre con un mitin en Sevilla, después de visitar Barcelona.

El dirigente popular todavía no ha visitado Andalucía durante la campaña, pese a tratarse de una comunidad autónoma estratégica para su formación.

Antes del cierre, Feijóo tiene previsto participar este martes en un acto en Alicante y el miércoles en un mitin en Madrid junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El jueves participará en el último debate a cuatro de la campaña electoral, organizado por la Academia de Televisión.

Santiago Abascal paraliza su caravana electoral hasta el viernes

La dirección de Vox ha decidido suspender los mítines de Santiago Abascal hasta el cierre de campaña, que tendrá lugar el próximo viernes en la plaza de toros de Valencia.

El candidato no protagonizará nuevos mítines este martes, miércoles ni jueves, aunque mantendrá entrevistas y reuniones. También aprovechará estos días para preparar su participación en el debate electoral.

Mientras tanto, Vox ha trasladado parte de su actividad pública a otros dirigentes de la formación, entre ellos José María Figaredo y Pepa Millán, con actos y declaraciones en diferentes puntos de España.

Ada Colau reivindica las medidas del Gobierno de coalición para captar votos

Frente Amplio ha lanzado un nuevo anuncio electoral bajo el lema “Que no sea la última vez”, con el que reivindica las políticas impulsadas por los ministros de Sumar, espacio político predecesor de la actual candidatura.

La formación encabezada por Ada Colau destaca la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, las ayudas a la dependencia y las medidas en materia de vivienda.

Además, Frente Amplio ha recuperado una de las propuestas de su programa electoral: la prórroga de los contratos de alquiler si vuelve a formar parte de un Gobierno de coalición con el PSOE.

Por su parte, Irene Montero, candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, ha reprochado a las formaciones del Ejecutivo que aprueben medidas que avanzan en “derechos” durante la campaña electoral para “intentar pedir el voto”.

Cuándo termina la campaña electoral y hasta qué día se puede votar por correo

Detalle del cartel mostrado por una de las afiliadas durante la reunión del Comité Federal del PSOE Fuente: EFE J.J.Guillen

Los electores españoles afrontan una semana decisiva antes de acudir a las urnas. El calendario electoral contempla todavía el debate entre los cuatro principales candidatos y los últimos mítines de las formaciones políticas.

Estas son las fechas clave de las elecciones generales del 29N:

Fecha Acontecimiento 26 de noviembre de 2026 Fin del plazo para depositar el voto por correo a las 14:00 horas y debate electoral a cuatro. 27 de noviembre de 2026 Último día de campaña electoral. 28 de noviembre de 2026 Jornada de reflexión. 29 de noviembre de 2026 Elecciones generales.

La Junta Electoral Central (JEC) amplió el plazo para depositar el voto por correo hasta el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas. El viernes, los partidos celebrarán sus últimos actos electorales antes de la jornada de reflexión del sábado.