Vista del interior de la tumba M10, descubierta en el yacimiento arqueológico de Zhongcun, en la provincia china de Shanxi.

Un descubrimiento arqueológico en China ha sacado a la luz un singular ritual funerario que se remonta a los inicios de la Edad del Bronce. Los investigadores encontraron seis tumbas de casi 4000 años de antigüedad que esconden importantes diferencias en el tratamiento de los cuerpos de hombres y mujeres.

El hallazgo tuvo lugar en el yacimiento de Zhongcun, en el condado de Xiyang, provincia de Shanxi. Los enterramientos datan de entre los años 1880 y 1450 a. C., un periodo tradicionalmente asociado con la dinastía Xia, la primera que figura en los registros históricos chinos.

Los detalles del descubrimiento aparecen en un artículo publicado el 21 de octubre de 2026 en la revista científica Antiquity, de Cambridge University Press, que recoge los diez hallazgos arqueológicos más destacados de China durante 2025.

Por qué cubrían los cuerpos de los hombres con un mineral rojo hace casi 4000 años

Los especialistas identificaron restos de cinabrio, un mineral compuesto por sulfuro de mercurio, conocido por su intenso color rojo y utilizado históricamente como pigmento en distintas civilizaciones.

Interior de la tumba M10. Se aprecian las estructuras funerarias y los rastros del pigmento rojo. Fuente: profesor Chen Xiaosan / Antiquity

Su distribución reveló una particularidad: los cuerpos masculinos presentaban una extensa cobertura de este material, mientras que los femeninos solo recibían aplicaciones parciales. Además, casi todos los enterramientos masculinos contaban con adornos de caracolas sobre la cabeza.

Estas diferencias apuntan a una tradición funeraria vinculada al sexo de los fallecidos. El significado simbólico exacto del mineral todavía está por esclarecerse, aunque los investigadores consideran probable que procediera de los yacimientos de mercurio de la región de Hunan y Guizhou.

Qué revelaron los análisis de ADN de los cuerpos enterrados en China

Las pruebas genéticas permitieron establecer una relación de parentesco entre los principales individuos masculinos de las tumbas M9 y M10: eran padre e hijo. Este descubrimiento respalda la hipótesis de que el cementerio pertenecía a una familia de élite que transmitía su posición social por vía paterna.

La sepultura de mayores dimensiones, denominada M10, ocupa aproximadamente 46 metros cuadrados y alberga tres ataúdes dentro de una estructura con cámaras de piedra y madera.

Los arqueólogos también identificaron turquesas procedentes de una zona minera situada a unos 500 kilómetros del yacimiento. El hallazgo aporta nuevas evidencias sobre las redes comerciales, las jerarquías sociales y las costumbres funerarias que existían durante el surgimiento de las primeras dinastías chinas.