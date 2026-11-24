La regla forma parte del calendario de la Ley 27/2011, que elevó gradualmente la edad ordinaria y el periodo de cotización necesario para mantener los 65 años.

A partir del 1 de enero de 2027, la Seguridad Social rechazará la jubilación sin recortes a los 65 años a quienes no acrediten 38 años y 6 meses de cotización. Quienes no alcancen ese periodo no podrán jubilarse sin recortes a los 65 y deberán esperar hasta los 67 años.

La regla forma parte del calendario de la Ley 27/2011, que elevó gradualmente la edad ordinaria y el periodo de cotización necesario para mantener los 65 años. La propia ley fijó 2027 como el año en que se completarían esos requisitos.

Qué cambia desde el 1 de enero de 2027

Desde esa fecha, quien tenga 38 años y 6 meses cotizados o más podrá jubilarse a los 65 sin recortes. A quien tenga menos, la Seguridad Social le rechazará esa jubilación y deberá esperar a los 67, porque la edad ordinaria se elevará hasta los 67 años en 2027 para quienes no alcancen el periodo exigido.

Es el último escalón de un calendario que empezó en 2013, cuando bastaban 35 años y 3 meses. Por ejemplo, una persona que cumpla 65 años en 2027 con 37 años cotizados tendrá que esperar hasta los 67.

Quienes no alcancen el periodo requerido no podrán jubilarse sin recortes a los 65 y deberán esperar hasta los 67 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo fue subiendo el requisito

En 2024 se exigían 38 años cotizados para jubilarse a los 65, y en 2025 y 2026, 38 años y 3 meses. En 2027 el umbral definitivo será de 38 años y 6 meses, tres meses más que en los dos años anteriores.

La edad ordinaria para quienes no llegaban a ese periodo fue de 66 años y 8 meses en 2025 y de 66 años y 10 meses en 2026. Desde 2027 pasará a ser directamente de 67 años.

La cifra que deben mirar quienes cumplen 65 en 2027

Para quienes lleguen a los 65 años durante 2027, el dato decisivo será su historial de cotización. Con 38 años y 6 meses o más, podrán jubilarse a esa edad sin recortes. Con menos, la Seguridad Social rechazará esa jubilación y tendrán que esperar a los 67 años.

En definitiva, el 1 de enero de 2027 termina el periodo transitorio de la Ley 27/2011: para jubilarse a los 65 años sin recortes serán necesarios 38 años y 6 meses de cotización.