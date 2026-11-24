Montaje con fotos de Shutterstock realizada por El Cronista USA

Medicare anunció una nueva reducción en los precios de 13 medicamentos recetados utilizados para tratar enfermedades como diabetes, cáncer, VIH y artritis.

Medicare anunció una nueva reducción en los precios de 13 medicamentos recetados utilizados para tratar enfermedades como diabetes, cáncer, VIH y artritis. La medida contempla descuentos de hasta el 84%, con el objetivo de disminuir el costo de los tratamientos y aliviar el gasto del programa federal de salud.

Los nuevos valores entrarán en vigencia en 2028 y podrían representar un ahorro de US$ 9,200 millones para Medicare. Además, la iniciativa beneficiará a millones de afiliados que utilizan estos medicamentos, al reducir sus gastos de bolsillo.

¿Qué medicamentos tendrán precios más bajos de acuerdo a Medicare?

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que estos 13 medicamentos de alto costo usados principalmente para tratar enfermedades crónicas y otras afecciones graves, tendrán una reducción de precios:

Trulicity: utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Biktarvy: tratamiento para la infección por VIH-1. Orencia: indicado para la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. Cosentyx: utilizado para tratar la psoriasis en placas y la artritis psoriásica. Erleada: tratamiento para el cáncer de próstata. Kisqali: medicamento para tratar el cáncer de mama. Entyvio: indicado para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Verzenio: utilizado para tratar el cáncer de mama. Lenvima: indicado para distintos tipos de cáncer, incluidos los de tiroides, endometrio, hígado y riñón. Rexulti: utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y la agitación asociada a la demencia por Alzheimer. Tradjenta: medicamento para la diabetes tipo 2, cuyo precio será renegociado. Anoro Ellipta: tratamiento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Cimzia: indicado para la enfermedad de Crohn, la psoriasis en placas y distintos tipos de artritis.

La medida contempla descuentos de hasta el 84%, con el objetivo de disminuir el costo de los tratamientos y aliviar el gasto del programa federal de salud. Shutterstock

¿Cuánto porcentaje de descuento tendrán estos medicamentos?

De acuerdo con el documento publicado por los CMS, las reducciones rondarán entre el 34% y el 84% en comparación con los costos brutos registrados por Medicare:

Trulicity: 84%.

Biktarvy: 37%.

Orencia: 57%.

Cosentyx: 67%.

Erleada: 51%.

Kisqali: 43%.

Entyvio: 34%.

Verzenio: 44%.

Lenvima: 46%.

Rexulti: 41%.

Tradjenta: 83%.

Anoro Ellipta: 72%.

Cimzia: 37%.

¿A partir de cuándo entrará en vigencia la reducción de precios?

Los nuevos precios negociados comenzarán a regir a partir del 1 de enero del 2028. La medida forma parte de la tercera ronda del Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare.

Esta iniciativa ya había definido reducciones para otros medicamentos: los primeros 10 comenzaron a tener precios más bajos en enero de 2026, mientras que otros 15 tendrán nuevos valores desde enero de 2027.

¿Por qué tendrá lugar este recorte de precios y quiénes se beneficiarán?

La reducción se enmarca en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 que otorgó a Medicare la facultad para negociar directamente con los fabricantes los precios de determinados medicamentos recetados de alto costo.

El objetivo es disminuir el gasto el programa federal y facilitar el acceso a tratamientos que representan una parte importante del presupuesto sanitario.

Los beneficiarios también tendrán un alivio económico. CMS estima que las personas con cobertura Medicare Parte D ahorrarán US$ 69 millones en gastos de bolsillo, mientras que quienes tengan cobertura Parte B ahorrarán otros US$ 395 millones.