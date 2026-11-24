Medicare anunció una nueva reducción en los precios de 13 medicamentos recetados utilizados para tratar enfermedades como diabetes, cáncer, VIH y artritis. La medida contempla descuentos de hasta el 84%, con el objetivo de disminuir el costo de los tratamientos y aliviar el gasto del programa federal de salud.
Los nuevos valores entrarán en vigencia en 2028 y podrían representar un ahorro de US$ 9,200 millones para Medicare. Además, la iniciativa beneficiará a millones de afiliados que utilizan estos medicamentos, al reducir sus gastos de bolsillo.
¿Qué medicamentos tendrán precios más bajos de acuerdo a Medicare?
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron que estos 13 medicamentos de alto costo usados principalmente para tratar enfermedades crónicas y otras afecciones graves, tendrán una reducción de precios:
- Trulicity: utilizado para tratar la diabetes tipo 2.
- Biktarvy: tratamiento para la infección por VIH-1.
- Orencia: indicado para la artritis reumatoide y la artritis psoriásica.
- Cosentyx: utilizado para tratar la psoriasis en placas y la artritis psoriásica.
- Erleada: tratamiento para el cáncer de próstata.
- Kisqali: medicamento para tratar el cáncer de mama.
- Entyvio: indicado para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
- Verzenio: utilizado para tratar el cáncer de mama.
- Lenvima: indicado para distintos tipos de cáncer, incluidos los de tiroides, endometrio, hígado y riñón.
- Rexulti: utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y la agitación asociada a la demencia por Alzheimer.
- Tradjenta: medicamento para la diabetes tipo 2, cuyo precio será renegociado.
- Anoro Ellipta: tratamiento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Cimzia: indicado para la enfermedad de Crohn, la psoriasis en placas y distintos tipos de artritis.
¿Cuánto porcentaje de descuento tendrán estos medicamentos?
De acuerdo con el documento publicado por los CMS, las reducciones rondarán entre el 34% y el 84% en comparación con los costos brutos registrados por Medicare:
- Trulicity: 84%.
- Biktarvy: 37%.
- Orencia: 57%.
- Cosentyx: 67%.
- Erleada: 51%.
- Kisqali: 43%.
- Entyvio: 34%.
- Verzenio: 44%.
- Lenvima: 46%.
- Rexulti: 41%.
- Tradjenta: 83%.
- Anoro Ellipta: 72%.
- Cimzia: 37%.
¿A partir de cuándo entrará en vigencia la reducción de precios?
Los nuevos precios negociados comenzarán a regir a partir del 1 de enero del 2028. La medida forma parte de la tercera ronda del Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare.
Esta iniciativa ya había definido reducciones para otros medicamentos: los primeros 10 comenzaron a tener precios más bajos en enero de 2026, mientras que otros 15 tendrán nuevos valores desde enero de 2027.
¿Por qué tendrá lugar este recorte de precios y quiénes se beneficiarán?
La reducción se enmarca en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 que otorgó a Medicare la facultad para negociar directamente con los fabricantes los precios de determinados medicamentos recetados de alto costo.
El objetivo es disminuir el gasto el programa federal y facilitar el acceso a tratamientos que representan una parte importante del presupuesto sanitario.
Los beneficiarios también tendrán un alivio económico. CMS estima que las personas con cobertura Medicare Parte D ahorrarán US$ 69 millones en gastos de bolsillo, mientras que quienes tengan cobertura Parte B ahorrarán otros US$ 395 millones.