Los cambios de uso movilizaron más de 224.000 metros cuadrados en España durante el primer semestre de 2026. (Imagen ilustrativa)

Un fenómeno que está tomando fuerza en el sector inmobiliario son los cambios de uso en España de los metros cuadrados. Este hecho responde a la búsqueda de una mayor rentabilidad de los activos en ladrillos, predominando en los segmentos Living y Hoteles.

A esta conclusión llegó el área de Research de CBRE, que en su último informe destaca que durante el primer semestre de 2026 se identificaron 46 cambios de uso en el país, el doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 23 operaciones. En conjunto, estos proyectos movilizaron más de 224.000 m² hacia nuevos usos, convirtiéndose en el semestre más activo de la serie histórica tanto por número de reconversiones como por superficie transformada.

El estudio que lideró Miriam Goicoechea, Head de Research en Iberia de CBRE, destaca que este avance consolida la tendencia observada en los últimos años y da continuidad al récord alcanzado en 2025, cuando se contabilizaron 73 cambios de uso y más de 392.000 m² en proceso de transformación.

“En este contexto, los edificios más desactualizados, tanto en ubicaciones centrales como en áreas secundarias, se posicionan como candidatos naturales para su transformación, siempre que el marco normativo y la morfología arquitectónica lo permitan”, puede leerse en el trabajo al que tuvo acceso El Cronista España.

Living y Hoteles, los grandes beneficiados

Del total de cambios de uso registrados hasta junio, el 52% tuvo como destino final el sector hotelero, mientras que el 39% se dirigió a Living, elevando hasta el 91% el peso conjunto de ambos usos, o lo que es lo mismo, entre los segmentos señalados concentran nueve de cada diez reconversiones.

Así las cosas, en el rubro hotelero destacan los proyectos orientados a producto premium y apartamentos turísticos en ubicaciones urbanas consolidadas, mientras que en Living sobresalen tanto promociones residenciales como iniciativas vinculadas a flex living y residencias de estudiantes.

El sector hotelero y el residencial concentraron nueve de cada diez reconversiones hasta junio. (Imagen ilustrativa) Fuente: Pixabay

Si se pone el foco en los activos más proclives a las reconversiones, se verá que las oficinas son la principal fuente de estas transformaciones, aunque con una mayor diversificación respecto a ejercicios anteriores. Veamos. En primer semestre representaron el 35% de los cambios de uso, con cerca de 105.000 m² que iniciaron procesos de transformación.

Pero hay más. Se identificaron, además, siete reconversiones de activos alternativos, incluidos inmuebles históricos y edificios en desuso que encontraron una nueva actividad mediante esta estrategia.

“La creciente diversificación de activos susceptibles de transformación demuestra que el cambio de uso ya no se limita a edificios de oficinas. Existe un universo cada vez más amplio de inmuebles que pueden volver al mercado con una propuesta de valor renovada, siempre que exista viabilidad urbanística y arquitectónica y una demanda sólida que justifique su reposicionamiento”, afirma Goicoechea.

Las ubicaciones secundarias y Andalucía marcha a la cabeza

Las ubicaciones secundarias concentraron el 65% de los cambios de uso registrados durante el primer semestre (30 proyectos), superando ampliamente a Madrid, que representó el 28% del total, con 13 proyectos. Así pues, en Madrid, el 69% de los cambios de uso registrados procedió de edificios de oficinas, frente al 21% observado en el resto del país. Además, el 85% de los proyectos madrileños se localizó dentro de la M-30.

Por su parte, Andalucía volvió a situarse a la cabeza de la actividad fuera de la capital, con 14 reconversiones, localizadas principalmente en Sevilla, donde la fortaleza de la demanda turística, el dinamismo del mercado hotelero y la existencia de un stock con potencial de reposicionamiento están favoreciendo un elevado número de transformaciones.

Mucho más atrás se sitúan el País Vasco, con cinco cambios de uso, y la Comunidad Valenciana, con cuatro proyectos. En tanto, Barcelona contabilizó tres reconversiones, recuperando cierta actividad tras un ejercicio en el que no se identificó ningún proyecto de cambio de uso.

Inversiones por 390 millones de euros

Durante el primer semestre, 20 de las 46 reconversiones identificadas estuvieron vinculadas a una transacción inmobiliaria, lo que se tradujo en un volumen de inversión de 390 millones de euros, un 115% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. Madrid continuó siendo el principal receptor de capital, con 283 millones, equivalentes al 73% del volumen total invertido.

Asimismo, el mercado siguió caracterizándose por operaciones de tamaño medio, con un ticket cercano a los 20 millones de euros, y sin registrar transacciones superiores a 100 millones. Además, el 65% de los compradores fueron inversores nacionales, acompañados por capital europeo, estadounidense y latinoamericano.

Los hoteles en el punto de mira de la banca

A los banqueros, que de hacer dinero saben mucho, no se les escapó que ser propietario de un hotel se convirtió en un muy buen negocio. Cushman & Wakefield lo cuantifica. Según los datos de la consultora, de los 81,7 euros que obtenía el empresario hotelero por cada habitación disponible en 2019 se pasó a 125,4 euros en el primer semestre de 2026, lo que explica un alza del 53%.

Con estos números sobre la mesa, Bankinter Investment presenta una oferta voluntaria de adquisición sobre el 100% del capital de ATOM Hoteles SOCIMI, compañía cotizada en BME Growth y especializada en activos inmobiliarios hoteleros. La oferta se articuló a través de Bankinter Investment Inversión Alternativa II, FIL, con el apoyo de otros coinversores.

En concreto, la oferta se lanza a un valor sobre el capital de 509,8 millones de euros, equivalente a un precio por acción de 15,79 euros. El banco explicó que la oferta se realizó con una prima respecto a los activos a 30 de octubre y posterior a los ajustes correspondientes.

La operación se dirige a la totalidad de los accionistas de ATOM, que podrán decidir si desean acudir, total o parcialmente, a la oferta y obtener liquidez para su inversión o mantener su participación en la compañía.

El periodo de aceptación de la oferta está previsto que dure hasta el 4 de diciembre de 2026, con una liquidación que se hará efectiva el 18 de diciembre, de acuerdo con el calendario comunicado y sujeto a las condiciones de la operación.

“La oferta se enmarca en la estrategia de Bankinter Investment Inversión Alternativa II, FIL, orientada a invertir, de una forma diversificada, en activos de la economía real con capacidad de generación de rentas y potencial de creación de valor a largo plazo”, concluye la entidad madrileña.