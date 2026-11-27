Cerca de 240.000 trabajadores están pendientes de la negociación del nuevo convenio colectivo de grandes almacenes.

Los trabajadores de algunas de las principales cadenas de distribución de España podrían experimentar cambios en sus nóminas en 2027. Los sindicatos reclaman una subida salarial del 7% en el marco de las negociaciones del próximo convenio colectivo de grandes almacenes.

La propuesta podría afectar a los empleados de empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo e Ikea que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de este convenio, uno de los principales acuerdos laborales del sector comercial español.

Sin embargo, el incremento salarial constituye una reivindicación sindical y todavía deberá negociarse con la patronal. Su aplicación dependerá del acuerdo que alcancen ambas partes y de momento esta siendo estudiado.

Los sindicatos reclaman una subida salarial del 7% para los trabajadores de grandes almacenes

El jueves 26 de noviembre se constituyó la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo de grandes almacenes, hipermercados y grandes superficies especializadas, que regula las condiciones laborales de cerca de 240.000 trabajadores en España.

Comisiones Obreras (CCOO) ha planteado una subida salarial del 7% en 2027 y del 4% anual en los ejercicios posteriores, según informó EFE.

Por su parte, Fetico, el sindicato mayoritario del sector, propone un incremento salarial repartido de la siguiente manera:

2027: subida salarial del 6%.

2028: subida salarial del 5%.

2029: subida salarial del 5%.

La organización también reclama un pago adicional del 3% no consolidable. Ambas organizaciones sindicales buscan mejorar el poder adquisitivo de las plantillas, además de introducir cambios en la jornada laboral y favorecer la conciliación familiar.

Qué empresas y trabajadores podrían beneficiarse de la subida salarial en 2027

El nuevo convenio colectivo afectaría a las plantillas incluidas en el ámbito de aplicación del acuerdo sectorial negociado con la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).

Los sindicatos también plantean una reducción de la jornada laboral y mejoras en los descansos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las principales compañías vinculadas al sector se encuentran:

El Corte Inglés.

Carrefour.

Alcampo.

Ikea.

Leroy Merlin.

MediaMarkt.

Primark.

Las mejoras podrían alcanzar a trabajadores de atención al cliente, vendedores, cajeros, reponedores, personal administrativo y otros profesionales sujetos al convenio.

Lla pertenencia a una de estas empresas no garantiza automáticamente la aplicación del incremento, puesto que determinados establecimientos o colectivos profesionales pueden regirse por otros convenios colectivos.

Cuánto cobrarían los trabajadores de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo e Ikea con una subida del 7%

Según las tablas salariales publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de febrero, los salarios anuales de los trabajadores de grandes almacenes oscilan entre los 17.284,12 euros del grupo base y los 21.151,32 euros del grupo de técnicos.

En caso de que prosperase la propuesta de CCOO y se aplicara un incremento del 7% directamente sobre estas cantidades, las retribuciones quedarían de la siguiente manera:

Grupo profesional Salario anual 2026 Salario con subida del 7% Incremento anual Base 17.284,12 euros 18.494 euros 1210 euros Profesional 17.802,65 euros 19.049 euros 1246 euros Coordinador 19.404,86 euros 20.763 euros 1358 euros Técnicos 21.151,32 euros 22.631,91 euros 1481 euros

De esta manera, los incrementos oscilarían entre los 1209 y los 1481 euros brutos anuales, según la categoría profesional.

Estas cantidades son estimaciones realizadas sobre las tablas salariales vigentes. Los importes definitivos dependerán de las condiciones que se pacten, los posibles complementos y la adecuación de las retribuciones al salario mínimo interprofesional (SMI).

Menos horas de trabajo y más descansos: las otras exigencias de los sindicatos

Más allá del incremento salarial, las organizaciones sindicales reclaman una modificación de las condiciones laborales de los trabajadores de grandes superficies.

Entre las principales propuestas de Comisiones Obreras se encuentran:

Reducir la jornada laboral de 1770 a 1712 horas anuales.

Garantizar 12 fines de semana completos de descanso al año.

Establecer la voluntariedad y compensación del trabajo en domingos y festivos.

Alcanzar un 90% de contratación indefinida.

Establecer contratos a tiempo parcial de al menos 28 horas semanales.

Recuperar el 100% del salario desde el primer día de incapacidad temporal.

Facilitar el ascenso del grupo base al profesional tras 12 meses.

Por su parte, Fetico también propone ampliar las vacaciones a 32 días e incorporar un plan de pensiones sectorial financiado con aportaciones empresariales.