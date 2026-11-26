La compraventa de viviendas en octubre marcó la mayor caída en tasa interanual del año en España, con un descenso del 15,4% que alcanzó las 54.823 operaciones.

El mercado de la vivienda español ofrece un contraste muy marcado: mientras a los nacionales se les hace cada vez más cuesta arriba adquirir una casa, España atrae compradores extranjeros. De hecho, en el primer semestre de 2025, los clientes provenientes de otras naciones protagonizaron el 7,50% de las transacciones inmobiliarias en el país, según el Colegio de Registradores de España.

Ahora, la pregunta es: ¿Los no residentes pueden pedir una hipoteca para una segunda vivienda en España? La respuesta es sí, y Miguel Riera de HelpMyCash explica cómo hacerlo.

En primer lugar, el experto explica que un no residente es una persona que pasa menos de 183 días en España. Así, en caso de superar esos seis meses, aunque el interesado no haya nacido en España, técnicamente es un residente, por lo que recibe el mismo tratamiento de los bancos que un español.

La mala noticia es que al no ser residente los bancos considerarán que es más arriesgado la concesión de una hipoteca, porque aumenta la posibilidad de impago al no vivir el solicitante en España. Este resguardo trae como consecuencia unas condiciones más restrictivas que las exigidas a los locales.

Veamos. Tipo de interés más alto. Riera recuerda que a los que viven en el país los bancos les suelen ofrecer un interés de alrededor del 2,50%, “pero una hipoteca para no residentes tiene un interés que supera el 3% de media”.

Por otra parte, el porcentaje de financiación es más bajo. A un no residente el banco financiará un máximo del 70% del valor de compra o tasación de la vivienda a adquirir. Para los españoles, ese porcentaje suele ser del 80%.

También se acortan los plazos de devolución. Por norma general, los no nacionales podrán devolver el préstamo hipotecario hasta en 20 años, en vez de los 30 años que ofrecen a los residentes.

Pero hay más. Las entidades bancarias cobran a los extranjeros una comisión de apertura que va en torno a un 0,5% de media sobre el importe de la hipoteca, comisión que no se la suelen aplicar a los viven habitualmente en España.

Requisitos para que los no residentes puedan sacar una hipoteca

Al momento de solicitar una hipoteca, el banco les exige a los no residentes la posesión del NIE (Número de Identificación de Extranjero).

Es cierto, además, que no todos los extranjeros son iguales a la hora de pedir un préstamo. Esta distinción hace hincapié en la moneda del país en el que vive el solicitante. El experto de HelpMyCash afirma que los bancos suelen dar hipotecas para no residentes a ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza o cualquier país de la zona euro. “En cambio”, añade, “es difícil que aprueben una hipoteca si viene de un país con moneda inestable o con un conflicto armado”.

Otra condición que debe cumplimentar el solicitante es tener la mayoría de edad y no superar los 75 años al terminar el plazo. Por caso, vale aclarar que para aquellos que tienen 55 años el plazo no podrá superar los 20 años.

Entre enero y octubre, el precio medio de un piso se ha incrementado un 14,7% en relación con el mismo período de 2025, según ha recogido EFE. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A estos requisitos se le suma la condición de contar con dinero ahorrado. Porque, por lo general, el potencial cliente deberá aportar un 40% del precio de la vivienda: un 30% para cubrir la parte no financiada por el banco y un 10% para gastos e impuestos asociados a la compra.

En forma paralela, el solicitante deberá demostrar ingresos estables y suficientes para hacer frente al pago de la hipoteca. El banco evaluará que la suma de la hipoteca más otras deudas no suponga más del 30% de tus ingresos.

¿A qué bancos acudir?

Riera afirma que hay varios bancos en España que ofrecen hipotecas para no residentes, ya sea desde financieras especializadas como UCI hasta entidades más tradicionales como Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank, Abanca o Bankinter, entre otras.

“Ahora bien, los bancos que ofrecen las mejores condiciones van cambiando según el momento del mercado y la estrategia comercial de cada entidad”, alerta el experto.