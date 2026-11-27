El Fondo Brandes se hace con el 13,5% de las acciones clase B de Grifols y añade más incertidumbre a la OPA.

En esta noticia Nuevo paso en la estrategia a largo plazo de la empresa

Grifols mantiene la dinámica positiva que inició el pasado 2 de noviembre, cuando presentó un incremento de su beneficio del 28% hasta los 162 millones de euros en el tercer trimestre de este año. Hoy, la compañía global del sector salud, líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, anunció la adquisición de 47 centros de donación de plasma de Biotest por 220 millones de euros a través de su filial Grifols Worldwide Operations.

La operación incluye 14 centros de donación en Alemania, 19 en Hungría y 14 en la República Checa, y permitirá a la compañía catalana centralizar la gestión de la red europea de centros de Grifols.

El mercado bursátil saludó el movimiento corporativo con una suba a primera hora de la tarde de los títulos de un 1,71%, incremento que eleva el precio de la acción a 11,60 euros, acercándose, de esta manera, al máximo anual cuando tocó los 11,73 euros. Si se toma los últimos cinco días, la compañía se revalorizó en un 6,24%.

En cuanto a la adquisición, la empresa que lidera el consejero delegado Nacho Abia, explicó que ésta se liquidará mediante la compensación de deuda entre compañías del grupo, reducirá el endeudamiento de Biotest y garantizará su suministro de plasma durante los próximos 30 años, al tiempo que reforzará su relación a largo plazo con Grifols.

Grifols adquiere 47 centros de donación de Biotest por 220 millones Fuente: Shutterstock

Está previsto que la operación se cierre el 31 de diciembre de 2026, una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Asimismo, la transacción también incluye los contratos de suministro de plasma que Biotest mantiene con terceros en Europa. De este modo, explicó la compañía, Grifols podrá adaptar sus fuentes de suministro a las necesidades de producción, coordinar las compras y la logística en toda la red y simplificar la interlocución con las autoridades reguladoras de los distintos mercados europeos.

La operación permitirá integrar los 47 centros de donación de plasma de Biotest en la red europea de Grifols, que contará con 97 centros en Alemania, Austria, Hungría y la República Checa.

Así pues, con la incorporación de las actividades de obtención de plasma de Biotest, Grifols prevé generar eficiencias mediante el intercambio de mejores prácticas operativas en toda su red europea, la adopción de criterios más homogéneos en materia de personal, compras y gestión de la cadena de suministro, así como la optimización de su red de centros de donación para aumentar la productividad en la obtención de plasma y reducir el coste por litro.

Acuerdos complementaros

En la comunicación que la empresa envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Grifols informó que gestionará el suministro de plasma mediante dos acuerdos complementarios. En virtud de un acuerdo a 30 años, la compañía suministrará plasma a Biotest, lo que permitirá aportar una mayor previsibilidad a la obtención de plasma y a la planificación de la producción.

En lo que respecta al segundo acuerdo, la farmacéutica indicó que el mismo contempla los volúmenes de plasma correspondientes a los contratos que Biotest mantiene actualmente con proveedores externos en Europa. En concreto, Grifols suministrará volúmenes equivalentes durante el periodo de vigencia restante de dichos contratos.

Nuevo paso en la estrategia a largo plazo de la empresa

Grifols destacó que en virtud del acuerdo alcanzado, avanza en la integración de las actividades de obtención de plasma de Biotest y supone, además, un nuevo avance en la estrategia a largo plazo de la empresa para contribuir a que distintas regiones refuercen y garanticen su suministro de plasma.

Nuevo paso en la estrategia a largo plazo de la empresa Fuente: Shutterstock

Grifols se encargó de destacar que más de 300.000 pacientes en Europa dependen de los medicamentos derivados del plasma para tratar enfermedades raras y crónicas, muchas de las cuales no cuentan con alternativas terapéuticas. “A medida que mejoran los diagnósticos, surgen nuevas aplicaciones terapéuticas y envejece la población, la demanda de estos medicamentos sigue creciendo”, concluyó.

El acuerdo se adelantó en pocos días a una próxima remuneración a los accionistas, que se abonará el próximo 4 de diciembre y que incluye un dividendo bruto de 0,15 euros por acción, con cargo a los resultados de 2026, lo que supondrá un desembolso total de 102,1 millones de euros.

El importe bruto será de 0,15 euros por acción, mientras que el importe neto se situará en 0,1215 euros por título, una vez aplicada la retención fiscal general del 19%, equivalente a 0,0285 euros por acción. Asimismo, conviene aclarar que esta retención podrá variar en aquellos casos en los que, por la naturaleza, condición o residencia fiscal del perceptor, no sea aplicable.