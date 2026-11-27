El economista Gonzalo Bernardos analizó los obstáculos para comprar una vivienda en España.

Acceder a una vivienda se convirtió en uno de los grandes desafíos para los jóvenes y la clase media en España. En muchas ciudades, alquilar es la única opción, pero la cuota mensual deja muy poco margen para guardar dinero y dar el paso a la compra.

Sobre esa encrucijada habló el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, en el podcast de Trioteca, que defiende la propiedad como la mejor alternativa a largo plazo.

Sus análisis apuntan a una combinación de oferta de alquiler en caída, dificultad para reunir la entrada y medidas públicas que, a su juicio, no están funcionando.

El alquiler frena el ahorro de los jóvenes en España

Para Bernardos, esta situación deja a los jóvenes sin alternativas: pagan una cuota de alquiler elevada y no logran ahorrar.

“El alquiler te anula la capacidad de ahorrar”, sentencia el economista, en declaraciones que recogió COPE sobre su intervención en el podcast.

El acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos de los jóvenes en España. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

La oferta de alquiler cayó un 17,7% en España en tres años. El descenso llega al 39,9% en Barcelona, mientras que en Madrid, sin control de alquileres, es del 1,4%. Según datos de Trioteca, la edad media para comprar la primera vivienda ya se retrasó hasta los 37 años .

Por qué reunir la entrada es el gran obstáculo para los jóvenes

Según el economista, el problema actual no es la cuota de la hipoteca, como ocurría en los años 80 y 90 por los altos tipos de interés, sino el ahorro previo.

Los bancos financian, por norma general, el 80% del valor del inmueble, y el comprador debe poner el 20% restante, más un 10% adicional para impuestos y gastos como el ITP.

“El principal problema de los españoles es pagar al que vende la vivienda lo que no me presta el banco”, afirma.

Qué medidas propone para facilitar la compra

Bernardos cree que los avales del Gobierno español para hipotecas al 100% tuvieron poco éxito por un error de diseño. Por eso, plantea que primero los apruebe el ICO y luego los conceda el banco.

También reclama rebajar o eliminar el ITP para quienes compran su primera viviend

a con rentas bajas, y compara esa idea con otras medidas fiscales: “Cuando sube mucho el precio de la electricidad, cogen, bajan el IVA [...] Qué bien más necesario que la vivienda, ¿por qué no lo hacen?“.