El Código Civil permite adquirir la propiedad de un inmueble mediante la usucapión extraordinaria.

El Código Civil español establece diferentes mecanismos para adquirir la propiedad de una vivienda más allá de la compraventa, la donación o la herencia. Entre ellos se encuentra la usucapión extraordinaria, una figura jurídica que permite adquirir el dominio de un inmueble mediante su posesión prolongada en el tiempo.

En concreto, el artículo 1959 del Código Civil fija un plazo de 30 años para adquirir la propiedad de un bien inmueble por esta vía, incluso cuando no existe justo título ni buena fe por parte del poseedor.

El cumplimiento de este plazo no garantiza por sí solo el reconocimiento del derecho de propiedad . La normativa exige una serie de condiciones adicionales que resultan determinantes para reclamar la titularidad del inmueble.

Qué dice el artículo 1959 del Código Civil sobre la propiedad de una vivienda

La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, permite adquirir determinados bienes y derechos mediante su posesión durante el periodo establecido por la ley.

El Código Civil, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla dos modalidades: la ordinaria y la extraordinaria.

Mientras que la primera exige buena fe y justo título, la segunda permite adquirir la propiedad de un inmueble tras 30 años de posesión sin necesidad de acreditar estas dos condiciones, con las excepciones previstas legalmente.

Esta figura jurídica puede aplicarse incluso sobre viviendas que figuren a nombre de otra persona en el Registro de la Propiedad, siempre que concurran los requisitos legales y se respeten las garantías de los terceros protegidos por la legislación hipotecaria.

Cuáles son los cuatro requisitos para adquirir una vivienda tras 30 años

El artículo 1941 del Código Civil establece expresamente que “la posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida”.

Por lo tanto, quienes pretendan adquirir la propiedad de una vivienda mediante la usucapión extraordinaria deberán acreditar las siguientes condiciones:

Posesión en concepto de dueño: actuar de manera efectiva como propietario del inmueble y no como inquilino o usuario autorizado.

Posesión pública: ejercer la posesión de forma visible, sin ocultarla.

Posesión pacífica: ejercerla sin violencia.

Posesión ininterrumpida: mantenerla durante los 30 años exigidos sin que se produzcan interrupciones con efectos legales.

Estos cuatro requisitos deben concurrir durante el periodo establecido por la normativa. El simple transcurso del tiempo no convierte a una persona en propietaria de una vivienda.

Los inquilinos no pueden adquirir la propiedad de una vivienda por el mero transcurso de los años de alquiler. Fuente: Magnific

Qué sucede con los inquilinos que llevan más de 30 años en la misma vivienda

Una de las principales limitaciones de la usucapión afecta a las personas que residen durante décadas en una vivienda de alquiler o que han recibido autorización del propietario para utilizarla.

El artículo 1942 del Código Civil excluye los actos posesorios que se realizan con el permiso o la mera tolerancia del dueño del inmueble.

Esto significa que un inquilino que lleve 30, 40 o incluso 50 años en la misma vivienda no adquiere su propiedad por el mero hecho de residir en ella, puesto que la utiliza en virtud de una relación de arrendamiento.

La misma limitación afecta, en principio, a quienes viven en una propiedad cedida gratuitamente por un familiar que conserva su condición de propietario.

Cómo reclamar la propiedad de una vivienda mediante la usucapión

Cuando existe una controversia sobre la titularidad del inmueble, la persona interesada puede acudir a los tribunales para solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad.

Entre las pruebas que pueden contribuir a acreditar las condiciones de la posesión se encuentran los recibos de impuestos, las facturas de suministros, los documentos relativos a obras y reparaciones, las certificaciones catastrales y las declaraciones de testigos.

Sin embargo, ninguno de estos elementos garantiza por sí solo el reconocimiento de la propiedad. Los tribunales deberán valorar las circunstancias particulares y las pruebas aportadas en cada caso.

Una sentencia que reconozca la adquisición del inmueble mediante la usucapión puede servir como título para inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad, siempre que se cumplan los requisitos registrales correspondientes.

Cabe destacar que los 30 años corresponden al régimen general del Código Civil español, dado que determinados territorios cuentan con legislación civil propia que contempla plazos diferentes.