Estado en el que se encuentra la región de Madrigueras (ALbacete) a causa de la riada del viernes 2.

Una inundación causa graves daños en España tras las lluvias registradas este viernes en Madrigueras, Albacete, donde una mujer de 102 años ha fallecido y alrededor de 90 personas han tenido que ser rescatadas. El agua llegó a superar el metro de altura en el interior de la vivienda de la víctima.

El municipio registró entre 142 y 143 litros por metro cuadrado, una cantidad muy superior a la prevista inicialmente. Las lluvias provocaron importantes daños en viviendas, vehículos, carreteras y servicios públicos, además de obligar a desplegar un amplio dispositivo de emergencia, informó la agencia de noticias EFE.

Durante la tarde y las primeras horas de la noche, los servicios de emergencia realizaron cerca de 90 rescates, principalmente de personas que se encontraban en viviendas afectadas por la acumulación de agua. El operativo continúa ahora con labores de limpieza, recuperación y retirada de vehículos.

La riada deja viviendas y vehículos afectados en Madrigueras

La acumulación de agua inundó buena parte de Madrigueras y obligó a activar el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en situación operativa 1. Los servicios de emergencia recibieron numerosos avisos de personas “que se encontraban asustadas y sin saber cómo actuar”, según informó la Junta de Castilla-La Mancha.

El operativo ya ha iniciado las primeras tareas de desescalada, limpieza de las zonas afectadas y retirada de los vehículos que quedaron acumulados o dañados por el agua. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) ha permanecido durante toda la noche y está prevista la incorporación de un equipo de GEACAM para reforzar los trabajos de recuperación.

La emergencia ha sido coordinada con la participación de la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de Madrigueras, Protección Ciudadana, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI), Guardia Civil y Cruz Roja, entre otros efectivos.

Vivienda de la región de Madrigueras (Albacete) anegada a causa de la riada del viernes 2. EFE

Las carreteras permanecen afectadas tras las lluvias

La riada también provocó cortes en los accesos por carretera al municipio. El servicio de emergencias 112 informó de la reapertura de la CM-316 y la AB-105, que habían permanecido cortadas, mientras que la CM-3222 continúa afectada en el kilómetro 5.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que la infraestructura viaria es “lo que más tiempo nos va a llevar”, aunque confía en que “en muy poco tiempo se puede restablecer la normalidad”.

Las autoridades trabajan además para recuperar los accesos a los centros educativos. Según García-Page, se espera que el lunes puedan ser accesibles los colegios y el instituto para mantener la actividad lectiva.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitará que Madrigueras (Albacete) sea declarada como zona catastrófica. EFE/ Ángeles Visdómine

El Centro de Salud y el cuartel de la Guardia Civil también sufren daños

Las inundaciones no solo afectaron a propiedades privadas y vehículos. También resultaron dañados servicios públicos como el cuartel de la Guardia Civil y el Centro de Salud, que está siendo repuesto de manera provisional.

La Junta de Castilla-La Mancha solicitará que Madrigueras sea declarada como zona catastrófica. García-Page ha avanzado que el Gobierno regional aprobará esta solicitud el martes “para que pueda haber un resarcimiento de daños por parte de los fondos estatales”.

El presidente autonómico también se refirió al aviso ES-Alert enviado a las 19:42 horas y aseguró que “cumplió su función”. Según explicó, el mensaje se envió porque “persistían problemas en las carreteras y no sabíamos hasta cierto punto si no iba a llover más”.

García-Page calificó la precipitación registrada como “absolutamente imprevista” y recordó que la previsión de la Aemet no alcanzaba los 30 litros por metro cuadrado, aunque finalmente se registraron hasta 143 litros. También señaló que la alerta meteorológica “pasó de amarillo a naranja sobre la marcha”.

“Tampoco hay que plantear que el Es-Alert es la clave de todo”, advirtió el presidente regional, quien recordó que el Ayuntamiento también había enviado avisos de precaución. “Nadie puede pensar que las cosas se hacen adrede. Aquí somos todos víctimas, empezando por los propios servicios públicos”, concluyó.