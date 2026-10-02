En zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana se esperan precipitaciones de hasta más de 90 litros por metro cuadrado en solo una hora.

España afronta este viernes un episodio de lluvias y tormentas de gran intensidad, con once comunidades autónomas en aviso.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja (peligro extraordinario) en zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones de más de 90 litros por metro cuadrado en una sola hora.

Los avisos de nivel rojo afectan al litoral y prelitoral sur de Tarragona y al litoral de Castellón, tanto en su zona norte como sur, donde las lluvias intensas podrían dejar acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado en doce horas, acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

Estas son las zonas afectadas por la alerta roja de la AEMET para este viernes en España. Fuente: EFE Alejandro García

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Más allá de la alerta roja, otras tres comunidades están en aviso naranja (riesgo importante): la Región de Murcia, Andalucía y Baleares. En estas zonas, los chubascos con tormenta y granizo pueden ser fuertes, sobre todo en el sureste y el archipiélago balear.

En varios puntos del país las cifras son elevadas. Más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en la vega del Segura, el Campo de Cartagena y otras zonas de Murcia, así como en Ibiza y Formentera; más de 50 en el interior de Castellón, el litoral norte de Alicante y el prelitoral sur de Tarragona; y más de 60 en el litoral de Valencia.

En Andalucía, se podrán acumular más de 30 litros en zonas de Granada y Almería.

En la Comunidad de Madrid y otros puntos del tercio este se prevén chubascos localmente fuertes. Fuente: EFE Alejandro García

El resto de comunidades en aviso amarillo

A los anteriores se suman, en aviso amarillo (peligro bajo), Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Canarias (la isla de La Palma). En la Comunidad de Madrid y otros puntos del tercio este se prevén chubascos localmente fuertes, con más de 20 litros por metro cuadrado, granizo y rachas muy fuertes de viento.

El episodio ya ha dejado incidencias. En Castilla-La Mancha, la Junta ha ampliado a toda la comunidad su plan de respuesta ante fenómenos adversos (Meteocam), tras registrarse decenas de incidentes, la mayoría en la provincia de Cuenca, por inundaciones y balsas de agua.

La autovía A-3 llegó a estar cortada en ambos sentidos durante la noche, y se envió un aviso ES-Alert a la población de varias localidades para que extremara la precaución y evitara los desplazamientos.

La recomendación general es seguir las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia, consultar la previsión actualizada de la AEMET y evitar los desplazamientos innecesarios en los puntos donde la lluvia descargue con más fuerza.

Con información de: EFE