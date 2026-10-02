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España afronta este viernes un episodio de lluvias y tormentas de gran intensidad, con once comunidades autónomas en aviso.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja (peligro extraordinario) en zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones de más de 90 litros por metro cuadrado en una sola hora.

Los avisos de nivel rojo afectan al litoral y prelitoral sur de Tarragona y al litoral de Castellón, tanto en su zona norte como sur, donde las lluvias intensas podrían dejar acumulaciones de hasta 250 litros por metro cuadrado en doce horas, acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

Estas son las zonas afectadas por la alerta roja de la AEMET para este viernes en España.
Estas son las zonas afectadas por la alerta roja de la AEMET para este viernes en España.Fuente: EFEAlejandro García

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

Más allá de la alerta roja, otras tres comunidades están en aviso naranja (riesgo importante): la Región de Murcia, Andalucía y Baleares. En estas zonas, los chubascos con tormenta y granizo pueden ser fuertes, sobre todo en el sureste y el archipiélago balear.

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En varios puntos del país las cifras son elevadas. Más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en la vega del Segura, el Campo de Cartagena y otras zonas de Murcia, así como en Ibiza y Formentera; más de 50 en el interior de Castellón, el litoral norte de Alicante y el prelitoral sur de Tarragona; y más de 60 en el litoral de Valencia.

En Andalucía, se podrán acumular más de 30 litros en zonas de Granada y Almería.

En la Comunidad de Madrid y otros puntos del tercio este se prevén chubascos localmente fuertes.
En la Comunidad de Madrid y otros puntos del tercio este se prevén chubascos localmente fuertes.Fuente: EFEAlejandro García

El resto de comunidades en aviso amarillo

A los anteriores se suman, en aviso amarillo (peligro bajo), Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Canarias (la isla de La Palma). En la Comunidad de Madrid y otros puntos del tercio este se prevén chubascos localmente fuertes, con más de 20 litros por metro cuadrado, granizo y rachas muy fuertes de viento.

El episodio ya ha dejado incidencias. En Castilla-La Mancha, la Junta ha ampliado a toda la comunidad su plan de respuesta ante fenómenos adversos (Meteocam), tras registrarse decenas de incidentes, la mayoría en la provincia de Cuenca, por inundaciones y balsas de agua.

La autovía A-3 llegó a estar cortada en ambos sentidos durante la noche, y se envió un aviso ES-Alert a la población de varias localidades para que extremara la precaución y evitara los desplazamientos.

La recomendación general es seguir las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia, consultar la previsión actualizada de la AEMET y evitar los desplazamientos innecesarios en los puntos donde la lluvia descargue con más fuerza.

Con información de: EFE