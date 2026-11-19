Florence Pugh respondió a los comentarios sobre su cambio físico y negó haber utilizado Ozempic o haberse sometido a cirugías estéticas. La actriz explicó que su transformación está relacionada con nuevos hábitos, entrenamiento y aumento de fuerza.

Florence Pugh respondió en Instagram a los comentarios sobre su aspecto físico y aseguró que nunca ha usado Ozempic ni se ha hecho una cirugía facial. La actriz británica, que cumplió 30 años en enero, atribuyó los cambios de su cuerpo a nuevos hábitos y a un entrenamiento centrado en ganar fuerza.

La polémica surgió después de los Governors Awards del 15 de noviembre. Las fotos de Pugh se compararon en redes con imágenes anteriores y alimentaron rumores de operaciones y de medicamentos para adelgazar. Ella respondió primero al vídeo de una revista que cuestionaba sus cambios físicos: “Cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y los rostros cambian. No es tan complicado”, escribió.

Qué negó Florence Pugh

En un mensaje más extenso, publicado el 18 de noviembre, la actriz afirmó que nunca usó Ozempic y que nunca se sometió a una cirugía facial. Según Infobae, contó que había leído rumores de operaciones en los párpados, rellenos, liposucción facial, extracción de grasa bucal y cirugías de mentón y de nariz.

Sobre la nariz, compartió una foto de su infancia para mostrar que siempre la tuvo así.

Solo dos libras menos y más fuerza

Pugh contó que, al cumplir 30 años, se propuso beber menos alcohol y conseguir hacer una dominada. Su objetivo, dijo, era ganar músculo y fuerza, no adelgazar: aseguró haber perdido solo unas dos libras, unos 900 gramos. Ahora hace seis dominadas y levanta 110 kilos.

También cuestionó que se usaran para compararla fotos de una época en la que estaba emocionalmente mal.

Críticas, imágenes con IA y un mensaje final

La actriz recordó que recibe comentarios hirientes sobre su cuerpo desde el inicio de su carrera, incluidos consejos de usar Ozempic, un medicamento para la diabetes tipo 2 que se popularizó por sus efectos adelgazantes. En España, esta es su situación de financiación.

Pugh añadió que a principios de año demandó a varias publicaciones por imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparecía recomendando inyecciones estéticas.

Su mensaje final fue un pedido de amabilidad al opinar sobre el aspecto de otras personas.