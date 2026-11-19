El frío y la lluvia marcarán la jornada del jueves en buena parte del país. (Imagen ilustrativa)

Un nuevo frente atravesará este jueves la Península y, tras él, entrará una masa de aire frío que provocará un descenso “generalizado” de las temperaturas, según reportó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El cambio llegará después de varios días de calor poco habitual para mediados de noviembre, con máximas de hasta 30 grados en el este peninsular.

Las lluvias serán más intermitentes que el miércoles y afectarán a menos zonas. Las más abundantes volverán a darse en Galicia y las montañas del interior, y en las cumbres del norte podrá nevar a partir de los 1500-1800 metros.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, anticipó que seguirá un tiempo “típico de otoño”, con frentes asociados a borrascas atlánticas que se sucederán uno tras otro, y advirtió de un temporal marítimo “importante” en toda la fachada cantábrica y Galicia durante los próximos días.

Lluvias persistentes en Galicia, Asturias y León

El noroeste será la zona con más nubes y precipitaciones. En Galicia, Asturias y León lloverá de forma moderada pero constante a lo largo de la jornada.

Estas zonas serán las más afectadas por las lluvias y el descenso de las temperaturas este jueves. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

De madrugada, el frente recorrerá el interior peninsular de oeste a este y dejará lluvias débiles o moderadas a su paso, aunque no llegará a las regiones mediterráneas, que tendrán cielos poco nubosos. Canarias quedará al margen, con apenas alguna lluvia débil y aislada en el norte de las islas montañosas.

Temperaturas en descenso: hasta 11 grados de máxima en el interior

El frío se hará notar sobre todo en la meseta norte. León y Lugo no pasarán de los 11 grados; Burgos, Palencia, Salamanca y Soria se quedarán en 12, y Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora, en 13. En Madrid y Guadalajara, los termómetros marcarán como máximo 15 grados, tres menos que el miércoles. En zonas de montaña de la meseta norte y en Murcia, la bajada superará los 6 grados.

Las noches también serán más frías, especialmente en la mitad sur, donde las mínimas caerán más de 6 grados. Ávila, Burgos y Teruel rondarán los 5 grados, y Cuenca, León, Salamanca, Segovia y Soria, los 6. En los Pirineos habrá heladas débiles, mientras que en los archipiélagos apenas habrá cambios, salvo noches algo más frescas en Baleares.

Rachas muy fuertes de viento en el norte, el este y Baleares

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará en general del oeste y con intensidad moderada, aunque ganará fuerza en las costas de Galicia, el Cantábrico, el sureste y Baleares, y podría hacerlo también en algunos puntos del Mediterráneo.

El viento soplará con rachas muy fuertes en varias regiones durante la primera mitad del día. (Imagen ilustrativa) Fuente: Freepik

Las rachas más intensas se esperan de madrugada en la franja oriental del Cantábrico. Ya por la mañana, se extenderán a zonas del norte y el este peninsular y a Baleares, para ir perdiendo fuerza a partir del mediodía. En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-.