El café molido de mezcla combina café de tueste natural y torrefacto en las proporciones que indica el envase.

En el estante del supermercado, dos paquetes de café molido de la misma marca pueden parecer casi idénticos. Los dos sirven para la misma cafetera, pero uno dice “natural” y el otro, “mezcla”. La diferencia está en cómo se tostaron los granos antes de molerlos.

El café molido natural se tuesta sin añadir azúcar. El café molido de mezcla incorpora una parte de torrefacto, que se elabora con azúcar durante el tueste. Aunque pueda parecer que eso da una taza más dulce, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) describe el torrefacto como un café de sabor más fuerte y amargo.

Qué diferencia hay entre el café molido natural y el de mezcla

Cuando el envase dice “tueste natural”, la palabra “natural” describe cómo se tostó el café. El paquete puede contener arábica, robusta o una combinación de ambas variedades. En todos esos casos, el café se puede vender como de tueste natural si los granos se tostaron sin añadir azúcar.

En el café de mezcla, lo que se combina son dos tipos de tueste. Un paquete puede llevar un 50% de café natural y un 50% de torrefacto. Otro puede contener un 80% de natural y un 20% de torrefacto. Los dos se venden como café de mezcla, y la proporción se indica en el envase.

En qué café se añade azúcar y cómo afecta al sabor

En el café torrefacto, el azúcar se añade a los granos antes de que termine el tostado. Fuente: shuttestock

El azúcar se añade al café torrefacto antes de que termine el tostado. El Real Decreto 1676/2012 permite utilizar sacarosa o jarabe de glucosa, con un máximo de 15 kilos de estos azúcares, expresados en seco, por cada 100 kilos de café verde. El límite se aplica durante la elaboración del torrefacto.

Con el calor, el azúcar se carameliza y recubre el grano, que adquiere un color más oscuro y un aspecto brillante. Según la OCU, ese proceso da lugar a un café de sabor más fuerte y amargo.

Qué café molido comprar y qué mirar en la etiqueta

Si quieres evitar el azúcar añadido durante el tostado, busca la denominación “café molido de tueste natural”. Si prefieres el sabor del torrefacto, compara los porcentajes. La norma española exige que las mezclas indiquen la proporción de café natural y la de torrefacto.

En un envase que diga “70% natural y 30% torrefacto”, el 30% identifica la parte del café que se tostó con azúcar. El porcentaje corresponde al torrefacto dentro de la mezcla. Para saber qué ingredientes se emplearon, puedes consultar la lista del envase, donde, según la OCU, suele figurar “café y azúcar”.

Si buscas una taza menos amarga, fíjate también en la variedad cuando aparezca en el paquete. La OCU señala que el robusta suele dar un café más amargo y con más cuerpo que el arábica. Por eso, un café de tueste natural también puede tener un sabor intenso.