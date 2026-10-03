La Policía Nacional de España ha advertido de una nueva estafa. Se trata de una organización que alquilaba viviendas para después venderlas sin el conocimiento ni el consentimiento de sus legítimos propietarios.

De ese modo, han anunciado que lograron desmantelar la organización en Cádiz. La operación, denominada CUCO, se ha saldado con tres personas detenidas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Los arrestados, que contaban con numerosos antecedentes policiales, utilizaban identidades usurpadas y documentación falsificada para aparentar que eran los propietarios de los inmuebles. De esta forma, conseguían acceder a las viviendas, ofrecerlas a sociedades de compraventa y formalizar las operaciones mediante poderes notariales fraudulentos.

Así localizaba la organización las viviendas que después vendía

La investigación ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz. El ‘modus operandi’ de la trama comenzaba con la búsqueda de viviendas disponibles para alquilar, que posteriormente eran arrendadas utilizando identidades usurpadas.

Una vez que los miembros de la organización tenían acceso a las propiedades, las ofertaban a sociedades de compraventa a precios atractivos, aunque dentro de valores considerados verosímiles para evitar sospechas sobre la legalidad de las operaciones, según explica la Policía Nacional.

La organización ofertaba las propiedades en sociedades de compraventa a precios atractivos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Poderes notariales falsos para vender los inmuebles

El siguiente paso consistía en obtener poderes notariales fraudulentos mediante documentación falsificada e identidades suplantadas. Estos documentos les permitían actuar en nombre de los verdaderos propietarios y formalizar las compraventas sin que estos tuvieran conocimiento de las operaciones.

Para conseguirlo, utilizaban documentación falsificada y datos de identidades suplantadas con los que aparentaban ante las notarías que las operaciones eran legales y que tenían autorización para actuar en nombre de los propietarios.

Los delincuentes utilizaban cuentas bancarias abiertas con identidades robadas para transferir el dinero obtenido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Así movían el dinero obtenido con las ventas fraudulentas

Después de ejecutar las compraventas, la organización utilizaba cuentas bancarias abiertas con identidades robadas para transferir el dinero obtenido de las operaciones fraudulentas. De esta manera, podían disponer de los fondos procedentes de las estafas.

La operación CUCO forma parte de las actuaciones de la Policía Nacional contra organizaciones criminales especializadas en delitos económicos y patrimoniales, especialmente aquellas que recurren a la falsificación documental y la suplantación de identidad para cometer estafas.

A los tres detenidos se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, según informa la Policía Nacional.