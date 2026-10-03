El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su gobierno va a poner en marcha una nueva ayuda al alquiler.

El Gobierno de la Comunidad Autonóma de Andalucía pondrá en marcha una nueva ayuda destinada a jóvenes menores de 35 años que tengan que afrontar el pago de un alquiler. La prestación será de hasta 250 euros al mes durante un máximo de 24 meses, por lo que podrá alcanzar los 6000 euros por beneficiario.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció la medida durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, en un debate centrado en el acceso a la vivienda, informó el jueves la agencia de noticias EFE.

Estos son los requisitos anunciados para recibir los 250 euros al mes

Según adelantó Moreno, a través de su cuenta de X, la convocatoria establecerá límites de ingresos y también fijará una horquilla para el precio del alquiler. De ese modo, los criterios contemplan las siguientes condiciones:

Edad : tener menos de 35 años.

Ingresos : límites de entre 3 y 4 veces el IPREM (índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios según los ingresos)

Alquiler: límites de renta mensual de la vivienda entre 600 y 1000 euros.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno. (Fuente: EFE / José Manuel Vidal)

La ayuda llega en plena disputa política por el acceso a la vivienda

El anuncio de Moreno se produjo después de que los grupos de la oposición cuestionaran las políticas de vivienda de la Junta. María Jesús Montero, del PSOE, habló de “una generación en jaque” por las dificultades para acceder a una vivienda y defendió la necesidad de “intervenir el mercado”.

Por Adelante Andalucía, José Ignacio García señaló que en la comunidad se producen “siete desahucios cada día” y reclamó medidas ante el problema habitacional. Por Andalucía, Antonio Maíllo defendió las medidas impulsadas por el Gobierno central y criticó la apuesta del Ejecutivo andaluz por los contratos “publico-privados”.

Moreno, por su parte, defendió que es necesario reducir la burocracia, abordar el precio de los materiales y la falta de mano de obra, además de afrontar la “inseguridad jurídica”. Según explicó, esta situación provoca que “el 30% de los propietarios familiares no pongan su casa en alquiler por miedo”.

El portavoz del PP, Toni Martín, aseguró además que en las últimas 24 horas se habían retirado 4000 ofertas de alquiler de Idealista por la inseguridad jurídica. Vox, a través de su portavoz Javier Cortés, también cuestionó las medidas del Gobierno central y afirmó que desde el Ejecutivo de coalición PP-Vox se hará “todo lo posible” para revertir sus efectos en materia de vivienda.

La convocatoria establecerá límites de ingresos y también fijará una horquilla para el precio del alquiler. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Andalucía limita las subidas del alquiler para cientos de miles de contratos

La nueva ayuda se anuncia mientras otras medidas sobre vivienda afectan a los contratos de alquiler vigentes en Andalucía. Los topes a la actualización de las rentas beneficiarán a 406.000 contratos en la comunidad, en los que residen unas 954.600 personas.

De ese total, 110.900 contratos, el 27,3%, quedarán congelados al 0%, mientras que otros 295.100, el 72,7%, tendrán limitada la subida al 2%. Asimismo, el ahorro estimado para los hogares inquilinos andaluces asciende a 61,1 millones de euros al año.

En ese contexto, la medida alcanza de esta manera a las provincias:

Málaga: 111.300 contratos.

Sevilla: 83.800.

Granada: 61.300.

Cádiz: 53.000.

Almería: 35.300.

Córdoba: 27.000.

Jaén: 16.900.

Huelva: 16.700.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno, se trata de unas medidas de especial relevancia ante la escalada de la inflación, que ha alcanzado el 4,9% en septiembre, ya que evitan que los contratos vinculados al IPC afronten “incrementos desproporcionados”.