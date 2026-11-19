Kirsten Schwalbe, la persona más longeva de Dinamarca, ocupó cargos locales en el partido nazi danés durante la Segunda Guerra Mundial, según documentos de los Archivos Nacionales. Imagen ilustrativa editada con ChatGPT.

Kirsten Schwalbe, de 112 años y la persona más longeva registrada de Dinamarca, no solo estuvo afiliada al partido nazi danés durante la Segunda Guerra Mundial: nuevos documentos de los Archivos Nacionales muestran que ocupó dos cargos de dirección local. Lo reveló el medio de investigación Frihedsbrevet.

Según esos registros, fue líder interina de un grupo local del Partido Nacionalsocialista Obrero Danés (DNSAP) en Holstebro y dirigió además el grupo de mujeres, entre agosto de 1943 y julio de 1944. Los documentos no permiten saber qué tareas concretas realizó.

De la afiliación a los cargos locales

En octubre, poco después de batir el récord de longevidad con 112 años y 218 días, se supo que Schwalbe figuraba en el registro de afiliados del DNSAP desde agosto de 1941, durante la ocupación alemana. Dos historiadores confirmaron que la fecha de nacimiento y la dirección coincidían con las suyas, aunque su apellido aparecía escrito “Schalbe”.

Ella reconoció la afiliación, pero explicó que se unió porque su marido se lo pidió y negó haber simpatizado con los nazis. Los nuevos documentos sitúan a su marido como líder interino de la sección local de Holstebro entre noviembre de 1942 y julio de 1944.

Qué dicen los historiadores

Claus Bundgård Christensen, de la Universidad de Roskilde, la considera una nazi destacada a nivel local, no una simple afiliada, aunque aclaró que no estaba al frente del partido. Gry Scavenius Bertelsen, del Museo de la Libertad, explicó que el DNSAP era una organización jerárquica y que el puesto de Schwalbe implicaba liderazgo local.

Los documentos no detallan qué hizo en esos cargos ni cuál fue su grado de implicación. Otro capítulo de la época, la muerte de Hitler, también sigue generando debate.

Consecuencias: el libro, TV Midtvest y la familia

La biografía “Vi skal have noget at grine af” (Tenemos que tener algo de qué reírnos), publicada por la editorial Gyldendal el 8 de octubre, no menciona la afiliación ni los cargos. Sus autores y la editorial dicen que lo desconocían, y la editorial indicó que investigará más antes de decidir si modifica el libro.

El 16 de noviembre, TV Midtvest suspendió su cobertura sobre Schwalbe y canceló el último episodio de su serie documental. La familia afirmó que está muy afectada por la repercusión mediática y pidió tranquilidad.