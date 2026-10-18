La DGT pide evitar la circulación por las carreteras afectadas por el temporal y las acumulaciones de agua.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó del cierre de cuatro carreteras secundarias por inundaciones en Toledo, Córdoba y Alicante, debido al temporal de lluvia que afecta a distintas zonas de España. El organismo pidió evitar la circulación por los tramos afectados.

Las precipitaciones más intensas se registran en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, donde algunas localidades acumulan más de 200 litros por metro cuadrado. Además, Emergencias de la Generalitat Valenciana activó la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en la zona de Pego-Girona-Gorgos por riesgo de inundaciones, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

Qué carreteras están cortadas por las inundaciones, según la DGT

La Dirección General de Tráfico comunicó a través de su cuenta en X que cuatro vías secundarias permanecen cerradas a causa de las inundaciones provocadas por el temporal. Las carreteras afectadas son:

Toledo: N-301, a la altura de Quintanar de la Orden.

Córdoba: CO-4103, en Bujalance.

Alicante: CV-723, en Dénia, y CV-678, en Pego.

Ante esta situación, la DGT pidió a los conductores que eviten circular por las zonas afectadas mientras persistan las condiciones que impiden el tránsito.

📢🌧️⚫️A causa del temporal, permanecen cerradas 4 vías secundarias por inundación: 📍Toledo ➡️N-301, Quintanar de la Orden. 📍Córdoba ➡️CO-4103, Bujalance. 📍Alicante ➡️CV-723, Dénia y CV-678, Pego. ➡️Eviten circular por estas zonas afectadas. https://t.co/P4hR1GgPkL — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 18, 2026

El temporal deja 230 litros por metro cuadrado en Rafelcofer

Las lluvias más intensas se concentran en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), Rafelcofer, en la comarca valenciana de La Safor, acumuló este domingo 230 litros por metro cuadrado. Otros registros destacados son:

Real de Gandia: 226,8 litros por metro cuadrado.

Barx: 221,2 litros por metro cuadrado.

Benirredrá: 208,8 litros por metro cuadrado.

Gandia: 204,4 litros por metro cuadrado.

Xàbia: 199 litros por metro cuadrado.

En las cuatro horas previas al informe, las precipitaciones más intensas se registraron en el norte del litoral alicantino. Xàbia acumuló 137,2 litros por metro cuadrado, Ondara alcanzó 116,6 litros, Orba registró 102 litros y Pego llegó a 99,3 litros.

Desde el inicio del episodio de lluvias, el Centro de Coordinación de Emergencias gestionó 209 incidentes leves: 120 en Alicante, 85 en Valencia y cuatro en Castellón. Las intervenciones estuvieron relacionadas con acumulaciones de agua, daños materiales en la vía pública e incidentes en la red viaria.

Entre los municipios con más actuaciones figuran Alicante, con 46; Real de Gandia, con 40; València, con 17; Gandia, con 16; Dénia, con 12; Torrent, con ocho; y Castellón de la Plana, con tres.

La DGT informa del cierre de cuatro carreteras secundarias por inundaciones en Toledo, Córdoba y Alicante. EFE/A.Carrasco Ragel

Emergencias activa la preemergencia por riesgo de inundaciones en Pego

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana activó la preemergencia hidrológica de nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica de Pego-Girona-Gorgos, en Alicante.

La declaración insta a los municipios afectados a activar sus planes municipales de inundaciones y emergencias, además de intensificar la vigilancia de los cauces y otros puntos conflictivos. También pide a los organismos y agencias implicados que refuercen el seguimiento de la situación, activen los procedimientos operativos correspondientes y mantengan la coordinación y el intercambio de información con el Centro de Coordinación de Emergencias.

Por su parte, Avamet informó de que el núcleo más activo de la dana Adam se desplazó sobre las 14:00 horas hacia la zona de Pego, en Alicante, y Oliva, en Valencia. En Pego se registraron 85 litros por metro cuadrado en solo 45 minutos, mientras que las precipitaciones disminuyeron de intensidad en la comarca de La Safor. La evolución del temporal mantiene la atención de los servicios de emergencia sobre las zonas con acumulaciones de agua y posibles incidencias en las carreteras.