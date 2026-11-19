La señal S-992e indica la distancia mínima entre vehículos que debe mantenerse en tramos donde la niebla reduce habitualmente la visibilidad.

La señal azul con dos vehículos separados por balizas luminosas es la S-992e, una señal informativa de la distancia mínima entre vehículos en tramos donde la niebla reduce con frecuencia la visibilidad. No fija una distancia en metros: indica cuántas balizas luminosas debe dejar el conductor entre su coche y el que va delante.

Qué significa la señal S-992e

Según la DGT, forma parte de las nuevas señales de tráfico del catálogo oficial, incorporadas con el Real Decreto 465/2025, que modificó el Reglamento General de Circulación y está en vigor desde el 1 de julio de 2025.

Con niebla densa resulta difícil calcular a simple vista la separación con el coche delantero. Las balizas funcionan como una referencia física y visible, y el conductor no tiene que estimar metros mientras circula.

Un antecedente: las balizas de O Fiouco

El sistema tiene un precedente en el alto de O Fiouco, en la A-8 (Mondoñedo, Lugo), uno de los tramos con más niebla de la red estatal. Desde 2022 hay allí balizas inteligentes cada 50 metros. Un panel informativo advierte de que hay que guardar una distancia mínima. Cuando detectan un vehículo, se encienden en rojo y permiten al coche que lo sigue ver unos 100 metros por delante.

Qué distancia recomienda la DGT con niebla

Donde no hay balizas, la DGT recomienda la regla de las 3V: visibilidad, velocidad y vehículo delantero deben ser equivalentes. Por ejemplo, con 50 metros de visibilidad, hay que ir a 50 km/h y mantener 50 metros con el coche de delante.

Además, aconseja:

- Adaptar primero la distancia de seguridad al espesor de la niebla.

- Encender las luces antiniebla, la trasera solo con niebla espesa.

- No usar luces largas, porque rebotan en la niebla y deslumbran.

- No detenerse en el arcén.