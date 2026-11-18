Las fuertes lluvias previstas para el miércoles 18 de noviembre afectarán a varias zonas de España, con especial incidencia en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por precipitaciones, con acumulaciones que podrían alcanzar los 60 milímetros en 12 horas en algunos puntos.

Las zonas más afectadas serán el norte de Cáceres y las comarcas de Villuercas y Montánchez, donde se esperan los mayores registros. También habrá avisos en Toledo, Ávila, Salamanca y Cuenca, con precipitaciones acumuladas de entre 40 y 50 milímetros. La probabilidad de estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%.

AEMET activa avisos por lluvias en Extremadura: estas son las zonas que podrían acumular 60 mm

Extremadura será una de las comunidades autónomas más afectadas por las precipitaciones del miércoles. Según los avisos de AEMET, el norte de Cáceres y las comarcas de Villuercas y Montánchez podrían registrar hasta 60 milímetros de lluvia acumulada en 12 horas.

Además, el organismo meteorológico prevé acumulaciones de hasta 40 milímetros en las zonas de Tajo y Alagón y en la meseta cacereña. Los avisos comenzarán a las 09:00 y permanecerán activos hasta las 23:59 del miércoles 18 de noviembre.

Las acumulaciones podrían alcanzar los 60 milímetros en 12 horas en algunos puntos. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Castilla-La Mancha tendrá lluvias de hasta 50 mm: Toledo y Cuenca, entre las zonas afectadas

En Castilla-La Mancha también se esperan precipitaciones abundantes durante la jornada. La provincia de Toledo tendrá avisos en tres zonas: Sierra de San Vicente, valle del Tajo y Montes de Toledo.

En las dos primeras se podrían acumular hasta 40 milímetros en 12 horas, mientras que en los Montes de Toledo el registro podría alcanzar los 50 milímetros. AEMET señala que las precipitaciones más abundantes se esperan en la mitad occidental de las zonas de aviso.

Por su parte, la Serranía de Cuenca tendrá un aviso por lluvias de hasta 40 milímetros acumulados en 12 horas. En esta zona, el aviso comenzará a las 12:00 y finalizará a las 23:59.

Los avisos por precipitaciones tienen una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Fuente: EFE Alejandro García

Castilla y León también tendrá avisos por lluvias: Ávila y Salamanca, bajo vigilancia

Castilla y León será otra de las comunidades afectadas por las precipitaciones. AEMET ha incluido el sur de Ávila y dos zonas de Salamanca entre los territorios con avisos por lluvias.

En concreto, el sur de Ávila, el Sistema Central de Salamanca y el sur de esta última provincia podrían acumular hasta 40 milímetros en 12 horas. Los avisos comenzarán a las 09:00 del miércoles y se mantendrán hasta las 23:59.

Por otro lado, el interior de Pontevedra también tiene un aviso por lluvias de hasta 40 milímetros en 12 horas, aunque este fenómeno comenzará el martes 17 de noviembre a las 18:00 y finalizará a las 05:59 del miércoles.

Todos los avisos por precipitaciones recogidos tienen nivel de peligro bajo y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.